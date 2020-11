Véhicules électriques : IES Synergy lance sa borne de charge rapide de 50 kW

IES Synergy (150 salariés, 25 M€ de chiffre d'affaires), basé à Saint-Aunès (34), initialement fabricant de chargeurs embarqués pour le marché des véhicules industriels, est aujourd'hui spécialiste des solutions de charge rapide pour véhicules électriques. Il y a cinq ans environ, son chiffre d'affaires reposait pour deux-tiers sur les chargeurs embarqués (un million vendus à ce jour). Aujourd'hui, la proportion s'est inversée et les bornes de recharge génèrent 30 % de croissance annuelle.

L'entreprise, compte trois filiales à Détroit, Munich et en Chine, en a vendu près de 10 000 Keywatt (le nom de ses bornes de charge) dans 46 pays en Europe, Amérique du Nord, Chine et Asie du Sud-Est. Ses principaux clients sont les grands constructeurs automobiles (laboratoires de R&D, usines et concessionnaires) et les opérateurs d'infrastructures de recharge.

La Keywatt 24 (24 kW) existe en version wallbox (4 000 unités vendues) et en version station pour équiper les villes. IES Synergy équipe ainsi la Métropole de Lyon...