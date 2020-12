ErgoSanté va bâtir une nouvelle usine à Anduze

ErgoSanté, basée à Anduze (30), conçoit, fabrique et distribue du matériel ergonomique adapté aux besoins spécifiques des entreprises et de leurs collaborateurs afin d'améliorer les conditions de travail des personnes valides et non valides. Entreprise adaptée, ErgoSanté emploie 90 collaborateurs répartis entre Anduze et 16 agences sur tout le territoire français.

Malgré la crise sanitaire, le fondateur et dirigeant d'ErgoSanté, Samuel Corgne, annonce une croissance de 15% en 2020 - « au lieu des 70% prévus » - par rapport à 2019 où il avait fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires.

L'entreprise prévoit la construction, à Anduze, d'une nouvelle usine de fabrication pour les sièges ergonomiques, un bâtiment de 1.000 m2 nécessitant un investissement global de 2 millions d'euros (dont 1,2 million d'euros pour le bâtiment) et « qui devrait permettre la création de 26 emplois...