Gigafactory hydrogène à Béziers : feu vert de l'Europe pour la création de Genvia

La Commission européenne vient de donner son approbation à la création de Genvia, société conjointe de technologie pour la production d'hydrogène décarboné, confirmant ainsi les projets de diversification annoncés, en région Occitanie, sur le site de l'entreprise Cameron à Béziers, rachetée par le groupe Schlumberger en 2015 et spécialisé dans les équipements pour les filières gazière et pétrolière.

Genvia inscrira, dans un modèle de partenariat public-privé, la collaboration de Schlumberger New Energy, du CEA Grenoble, de Vinci Construction, de Vicat et de l'Agence Régionale Énergie Climat (AREC) Occitanie, société d'investissement de la Région Occitanie, afin de permettre le développement et le déploiement industriel d'une technologie de rupture de production d'hydrogène décarboné par électrolyseurs haute température à oxyde solide, mise au point par le CEA.

Selon le CEA, « la technologie Genvia, qui vise à atteindre le plus haut niveau d'efficacité, permet de réduire considérablement la consommation d'électricité par kilogramme d'hydrogène produit. Cette technologie d'électrolyseur est la première à être complètement réversible, permettant de basculer d'un mode électrolyse à un mode pile à combustible ».

La fabrication de ces électrolyseurs à oxyde solide se fera dans la gigafactory de Genvia, implantée à Béziers, sur le site industriel de Cameron (filiale de Schlumberger). Quant au centre de transfert technologique, il sera basé au CEA-Grenoble.

« Le potentiel de changer la donne »

Sollicité ce 18 janvier, la direction de Schlumberger répond n'avoir « à ce stade aucune autre information à fournir. Des annonces complémentaires seront faites dans un avenir proche ».