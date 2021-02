La crise renforce le café à domicile et bénéficie à Carte Noire

Passée en 2016 dans le giron du groupe italien Lavazza (2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 4.000 collaborateurs), la marque Carte Noire concentre quasiment 100% de la production de ses cafés dans son usine de Lavérune, dans l'Hérault (le café soluble et le café en grains sont produits respectivement en Pologne et dans le nord de la France).

Avec dix lignes de production sur une usine de presque 17.000 m2, elle a produit en 2020 quelque 29.000 tonnes de café (en moyenne 100 tonnes par jour) : 20.000 tonnes de café moulu, 8.000 tonnes de dosettes et 1.000 tonnes de capsules.

Avec la fermeture des cafés et restaurants et la montée en puissance du télétravail, la crise sanitaire du Covid-19 aura finalement été un accélérateur pour la marque Carte Noire, qui ne commercialise qu'en grandes et moyennes surfaces (GMS).

Ainsi sur l'année 2020, Carte Noire annonce une progression de + 9,1% en volumes (32.661 tonnes) et de + 7,5% en valeur, pour un chiffre d'affaires de 455,4 millions d'euros.

Multi-segments