Baisse des impôts de production : un gain de 713,1 millions d’euros pour l’Occitanie

La baisse des impôts de production concernera 54.483 entreprises en Occitanie, qui réaliseront au total 713,1 millions d'euros d'économies en 2021. Voilà l'effet sonnant et trébuchant de cette mesure-phare du plan France Relance, initiée par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire et le ministre délégué chargé des Comptes publics Olivier Dussopt. Une mesure qui s'appliquera « en plusieurs étapes ».

Inscrite au projet de loi de finances 2021 et très attendue des entreprises industrielles car destinée à renforcer leur compétitivité et l'attractivité du territoire, elle...