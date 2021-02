Comment France Télévisions s’arrime en région montpelliéraine (et pour quoi faire)

La pause déjeuner n'est pas terminée et la « cantine » bruissent des conversations, rires et autres bruits de fourchettes. Juste à côté, les studios de tournage sont silencieux et les décors « vus à la télévision » sont vides. Sous leur éclairage sans artifice, ils semblent endormis. Mais quelques caméras, batteries de lumières ou installations techniques ici et là, en attente du clap de début de tournage, indiquent qu'un « ça tourne » va bientôt retentir...

On est à Vendargues, à côté de Montpellier. A l'intérieur du vaste entrepôt discrètement estampillé France TV Studio, des travaux sont en cours. A l'extérieur, sur le parking, également.

Cela fait bientôt trois ans que France Télévisions a investi ces anciens entrepôts logistiques (16.000 m2) situés dans une zone d'activités ordinaire. L'acteur public de l'audiovisuel s'est finalement porté acquéreur des locaux d'activité en 2020. Un choix dicté par le succès rencontré par la série Un si grand soleil, qui avait justifié son ancrage montpelliérain ?

« La ligne de conduite de France Télévisions, c'est de tester les choses en minimisant les risques, car n'oublions pas que l'on gère de l'argent public, déclare Toma de Matteis, producteur pour France TV Studio, l'entité qui produit Un si grand soleil. Le groupe croit au modèle économique porté ici, autour des studios de tournage, et pense qu'on peut l'amplifier. D'où les investissements pour améliorer la qualité de l'outil et la taille des studios. »

4 millions de téléspectateurs chaque soir

Le tournage de la série quotidienne Un si grand soleil a démarré en avril 2018 et sa...