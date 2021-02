Cinéma et fiction TV : record de jours de tournage en Occitanie

En janvier 2021, Occitanie Films a consolidé les chiffres 2019 de l'activité du secteur cinématographique et audiovisuel en Occitanie. Dix long-métrages et quinze fictions TV français ont été tournés en Occitanie en 2.114 jours, soit un nombre multiplié par plus de 3,6 en quatre ans (+ 364%).

Cette croissance repose beaucoup sur les trois quotidiennes : Demain nous appartient (tourné à Sète) pour TF1, Un si grand soleil (tourné à Montpellier et sur le littoral héraultais) pour France 2, et Ici tout commence (tourné à Saint-Laurent-d'Aigouze) pour TF1.

La région est ainsi passée de zéro jour de tournage en 2016 à 363 en 2017, 1.013 en 2018 et 1.448 en 2019. Sur les longs métrages et fictions, la région comptabilisait 272 jours de tournage en 2016, 348 en 2017, 211 en 2018 et 228 en 2019.

En 2019, l'Occitanie se classe donc au 2e rang national derrière l'Île-de-France (au 5e pour les longs métrages et au 2e pour les fictions TV).

En 2019, la Région Occitanie, en partenariat avec le Centre national du cinéma (CNC), a voté 4,3 millions d'euros de soutien à la production audiovisuelle et...