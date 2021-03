Électronique : DSP va investir 5 millions d’euros dans sa future usine

Spécialisée depuis trente ans dans la fabrication et la conception de cartes électroniques, la société Delta Service Production (DSP) a, sous l'impulsion de son dirigeant Franck Coscujuela, élargi son domaine d'activité au filaire (câblage de cartes électroniques), à l'intégration et au rework (réparation). En moins de dix ans, elle est passée de 10 à 25 salariés.

« En 2020, DSP a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros (contre 2,2 millions d'euros en 2019, NDLR) et nous tablons sur 3,2 millions d'euros en 2021, précise Franck Coscujuela qui avait rejoint DSP en 2007 en tant que responsable production et qualité, avant de reprendre la direction en 2012. Face à cette croissance soutenue, notre site de Castries, de 1.100 m2, ne nous permet plus...