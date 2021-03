Comwatt rapatrie la fabrication de ses box connectées en France

Comwatt propose des solutions de gestion intelligente de l'énergie visant à réduire automatiquement et jusqu'à 70% la consommation d'énergie via un kit d'autoconsommation. Reliée à une installation photovoltaïque, sa box Comwatt Power gère en temps réel le déclenchement en priorité des équipements les plus énergivores lorsque l'électricité est produite, mais assure aussi le pilotage des climatisations et autres pompes à chaleur. Comwatt revendique à ce jour 23.000 clients utilisateurs de sa technologie.

Créée en 2013 à Montpellier, Comwatt a fait le pari de synchroniser production et consommation via sa box. Si l'entreprise s'est d'abord concentrée sur le software (algorithmes brevetés capables de piloter la consommation du logement, en prenant en compte les besoins des résidents, leurs habitudes, ainsi que l'inertie thermique des équipements et du bâtiment) en achetant l'électronique à des fabricants au Royaume Unis, en Allemagne ou en Chine, elle vient de franchir un nouveau cap en rapatriant en France la fabrication de sa box 4e génération qui sort aujourd'hui...