Post-Covid : après le doming olfactif, Sÿnia se diversifie et lance Décostick

Sÿnia est la marque-phare de la société Wizzcom, basée à Lavérune près de Montpellier, et reprise il y a sept ans par Sylvain Maillard. Elle emploie aujourd'hui seize salariés pour un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros.

Son créneau : l'impression d'étiquettes adhésives traditionnelles - récemment par exemple pour les bouteilles de gaz médical de l'entreprise Lindé - mais aussi de doming, des étiquettes adhésives en relief suivant un procédé qui consiste à déposer une résine transparente sur les supports marketing pour créer un effet 3D de quelques millimètres. Des produits qui intéressent le secteur automobile, l'industrie, la fabrication de plaques d'immatriculation pour cyclos et motos, ou le secteur cosmétique (les étiquettes de couleur pour les testeurs Chanel notamment).

Après un cycle de R&D de plusieurs années, Sÿnia a développé, à partir de 2016, une technique de doming olfactif en intégrant des odeurs directement dans la résine.

« Et la croissance a commencé avec ça, rappelle aujourd'hui Sylvain Maillard. Nous travaillons avec Burberry, Thierry Mugler, Lancôme, Givenchy, L'Oréal, LVMH, Hermès, Chanel, Valentino, Paco Rabanne, etc. Aujourd'hui, nous faisons 35% de croissance par an grâce au Doming olfactif. »

Après avoir investi dans son propre bâtiment (1.000 m2) en 2018, l'entreprise a fait l'acquisition d'une machine industrielle lui permettant de produire en masse et en un temps record tous types de Doming.

Le marché BtoC de la déco

Sylvain Maillard, qui est aussi vice-président de la FESPA (fédération des imprimeurs grands formats et sérigraphes) avait créé il y a un an et demi, juste avant la crise sanitaire du Covid-19, Covering Care, fournissant des prestations de covering de décoration et de protection pour recouvrir des véhicules, des vitrines, des panneaux de signalétique. Mais il a dû s'adapter à la crise sanitaire.

« Nous travaillons avec l'entreprise héraultaise Hexis, qui est notre partenaire privilégié et nous fournit la matière première que nous transformons, imprimons et, en tant que média applicateur, nous posons, explique Sylvain Maillard. Pendant la période Covid, nous avons fabriqué des visières, et nous avons développé le Pure Zone, un covering de protection sanitaire : nous équipons avec un film transparent anti-bactérien toutes surfaces de point de contact comme des poignées de porte, des bureaux, des bornes d'accueil, des rambardes, des interrupteurs, etc. Nous avons ainsi équipé Sanofi, Schneider Electric, ou Radio Clapas. »

Mais ce n'est pas le seul virage pris par l'entreprise. La semaine prochaine, Wizzcom lancera sa nouvelle marque, Décostick, une gamme d'autocollants designés maison et destinés au secteur de la décoration, se posant sur toutes surfaces lisses (murs, crédences, meubles, etc.)

« Alors que nous sommes historiquement sur un marché BtoB, nous visons là un segment de marché en BtoC, avec un site marchand, précise le dirigeant. Nous pensons tripler notre consommation de résine en deux ans. Et nous cherchons un terrain pour construire une nouvelle usine. Notre site de producction est aujourd'hui de 1.000 m2 et il nous faudra 3.000 m2. »

Sylvain Maillard pourrait recruter 20 à 30 personnes dans les deux ans qui viennent.