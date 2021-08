Altrad en passe de racheter les activités de maintenance industrielle et nucléaire d’Engie

Le groupe montpelliérain de service à l'industrie Altrad (36.000 salariés) est sur le point d'acquérir la société Endel (6000 salariés), filiale de maintenance industrielle et nucléaire d'Engie, selon une information publiée par Le Figaro.

A cette heure, les deux groupes n'ont pas souhaité commenter l'annonce de cette opération qui aurait reçu l'aval de l'État, actionnaire d'Engie à hauteur de 23,64%.

Selon nos confrères, l'opération présenterait la particularité de se « faire à prix négatif, Engie payant pour ainsi dire Altrad pour la reprise de sa filiale ».

En fait, les deux activités dans l'industrie et le nucléaire ne présenteraient pas la même rentabilité, la première présentant des difficultés à répétition (300 postes sur 2.000 ont récemment été supprimés) alors que l'autre se porterait bien.

Pour Altrad, cette acquisition constituerait un ancrage plus marqué encore dans le secteur nucléaire où elle opère déjà, notamment sur le chantier d'Hinkley Point en Grande-Bretagne, mais aussi auprès d'EDF, premier client d'Endel et du CEA.

Sponsor maillot des All Blacks

Parallèlement à cette révélation, la fédération néo-zélandaise de rugby a annoncé, ce vendredi matin dans un communiqué, que le groupe Altrad serait, dès 2022, et pour une période de six ans, le sponsor maillot des All Blacks ainsi que de quatre autres équipes nationales néo-zélandaises dont les Seven Balck Ferns, récentes championnes olympiques à Tokyo.

Ainsi, le groupe héraultais, également propriétaire du Montpellier Hérault Rugby (Top 14), sera présent tant sur les maillots de l'Équipe de France que de la Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se déroule dans l'Hexagone. Selon une étude Kantar, le maillot de la mythique équipe néo-zélandaise était, avant Covid-19, était évalué à 11 millions d'euros.

Le groupe Altrad, présidé par Mohed Altrad, a généré 2,59 milliards d'euros de chiffre d'affaires et dégagé une rentabilité de 15,2% lors de son dernier exercice.