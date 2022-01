Vives tensions chez Cémoi à Perpignan

Les salariés de l'usine Cémoi de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), emploie 260 équivalents temps pleins (sur 3.200 collaborateurs dans le monde), sont particulièrement remontés et manifestaient, le 26 janvier, devant les grilles de l'entreprise. Au programme, plusieurs chantiers. Le premier, c'est celui des salaires qui n'augmentent pas. Un petit coup de pression avant l'ouverture de la négociation annuelle obligatoire en février prochain ?

« L'an dernier nous avons été augmentés de 0,8% mais dans l'absolu, nos salaires baissent, explique Davy Vilaro, délégué syndical Sud et présent dans l'entreprise depuis vingt ans, avant d'entrer dans le détail. La direction veut nous augmenter la prévoyance complémentaire de 100% : elle passerait de 7 à 14 euros. Les évolutions sur l'ancienneté et la prime de progrès nous sont défavorables, en 2000 nous avions droit à 15% pour l'ancienneté et 2% pour la prime de progrès, aujourd'hui c'est 10,42% pour l'ancienneté et 2% pour la prime de progrès. Mais de l'autre côté, le coût de la vie lui, il ne cesse d'augmenter ! Un ouvrier qui a passé quarante ans dans cette entreprise touche 200 euros de plus que le SMIC... Nos salaires baissent, indirectement, mais ils baissent. »