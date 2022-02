Grand Large Yachting : des envies de voyages qui remplissent les carnets de commandes

La crise sanitaire n'aura pas entamé les carnets de commandes du groupe Grand Large Yachting, spécialisé dans la construction de voiliers, bien au contraire.

« L'industrie nautique a connu une baisse de - 7% en 2021 en raison de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme, mais dans le même temps, le confinement a amené pas mal de gens à réfléchir à leur vie, à faire remonter des projets enfouis, et les envies de bateau et de voyages sont ressorties, analyse Xavier Desmarest, le directeur général de Grand Large Yachting, pour La Tribune. Des envies de faire maintenant, un besoin de liberté... Ils se disent que le bonheur, c'est maintenant ! Dans les professions libérales notamment, on voit des gens qui décident de télétravailler depuis leur bateau. »

Une réflexion qui s'est traduite par un fort engouement et un rebond des ventes. Le groupe aux 35 modèles et aux 67 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2021, emploie 450 personnes en France, dont environ 300 sur son site principal (et siège) de La Grande Motte (où se fabriquent notamment les gammes Outremer Yachting et Gunboat) mais aussi sur ses chantiers navals de Cherbourg ou La Rochelle. Il annonce aujourd'hui un carnet de commandes avec une belle (et confortable) visibilité.

« Notre spécialité, c'est le voyage en bateau, et nous observons une appétence pour nos différents segments de bateaux (de 100.000 euros à 20 millions d'euros, NDLR), précise le dirigeant. Notre carnet de commande est plein à plus de trois ans selon les modèles, certains jusqu'en 2026. Ce qui représente plus de 200 bateaux. »

L'entreprise se félicite d'avoir, jusqu'à présent, pu honorer ses commandes malgré les ralentissements de production dus aux confinements passés, et Xavier Desmarest indique être moins touché que les fabricants de bateaux à moteur par la pénurie de certains matériaux ou composants électroniques.

100 recrutements

Pour faire face à ce flux de commandes, le groupe continue de recruter massivement, dans un contexte tendu.

« Pour 2022, nous cherchons à recruter une centaine de personnes en production pour nos chantiers de La Grande Motte, pour nos gammes Outremer et Gunboat, précise Xavier Desmarest. Nous avons besoins de profils variés dans tous les métiers de fabrication d'un bateau : stratifieur, assembleur, travail du bois, électricien, accastilleur, plombier, finitions... Et des gens expérimentés ou pas puisque depuis plusieurs années, nous leur proposons une formation de 400 heures en entreprise avec Pôle Emploi après des tests de motivation, qui leur permet d'obtenir un certificat de qualification professionnelle... Aujourd'hui, on voit que les salariés cherchent du sens dans leur emploi. Nous mettons en avant la fabrication de beaux bateaux, à voile donc plus écologiques, et fabriqués entièrement chez nous, mais aussi une politique RSE volontariste. »

Parmi les belles pièces en cours de fabrication chez Grand Large Yachting, le dirigeant évoque le bateau en fibre de lin destiné au navigateur Roland Jourdain, double vainqueur de la Route du Rhum, pour son prochain départ le 6 novembre 2022 de Saint-Malo : « Nous venons de le démouler, c'est la première étape ».

Bateau du futur et rallye autour du monde

En matière d'innovation, Xavier Desmarest indique travailler sur le bateau du futur en étudiant les attentes des clients ou les différents modes de propulsion : « Aujourd'hui, la motorisation électrique (pour entrer et sortir des ports, NDLR) est proposée en option en alternative au moteur diesel... Pour ce qui est du futur bateau connecté, doté de capteurs, ça avance. Nous avons fait la preuve de concept et nous devrions installer la solution sur un bateau d'ici six mois. Cette innovation devrait avoir un impact sur la maintenance prédictive, sur l'élaboration d'une sorte de carnet de santé du bateau qui le suivra au fil des ventes ».

Autre forme d'innovation, relevant plus du marketing de marque, Grand Large Yachting a lancé, à l'automne 2021, un rallye autour du monde à la voile, imaginé en coopération avec le navigateur britannique Jimmy Cornell et baptisé le GLYWO 500 (GLW World Odyssey). Le rallye est présenté comme « un événement nautique dont l'objectif est de sensibiliser aux conséquences du changement climatique en faisant escale dans certaines des îles les plus touchées par ce phénomène ».