Comment le studio Fortiche Production s’est ancré à Montpellier depuis le succès d’Arcane sur Netflix

Ouvert en juillet 2020, le pôle de production montpelliérain du studio d'animation Fortiche Production travaille sur une partie des animations de la série à succès sur Netflix, Arcane. Avec 38 millions d'heures de visionnage à travers le monde, la saison 1 a marqué le box-office en 2021, et c'est désormais la création de la saison 2 qui occupe le studio.

Et pour soutenir cette production, Fortiche avait recruté un ancien Supervisor animator du géant américain Dreamworks, Alexis Wanneroy. C'est lui qui avait été à l'origine de l'installation du studio à Montpellier.

« A mon retour de Los Angeles, je m'étais d'abord installé à Montpellier où j'étais séduit par le développement de l'écosystème autour des ICC (industries culturelles et créatives, NDLR), comme la création de la Halle Tropisme ou de la Cité Créative, raconte-t-il. J'ai aussi enseigné à l'ESMA (École supérieure des métiers artistiques, NDLR) et créé un lien particulier avec cette école. Quand Fortiche m'a contacté pour travailler sur Arcane, j'ai pris cette occasion pour aller à Paris. Mais la production avait besoin de booster ses capacités pour suivre le rythme de la série, et une antenne à Montpellier a été créée. »