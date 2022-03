Nucléaire : ce que la ministre Pannier-Runacher est venue annoncer à la filière gardoise

Orano Melox aura prochainement son « Campus des Métiers du Recyclage » nucléaire. Fabriquant du combustible MoX (10% de l'énergie nucléaire en France), dont la plupart des composants sont issus du recyclage de combustible usagé, le site gardois accueillera prochainement ce centre de formation continue dédié à ses salariés et ceux de ses sous-traitants.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'Industrie, a annoncé, lundi 14 mars le soutien à ce Campus via le plan France Relance. Ainsi, sur les 18,7 millions d'euros nécessaires à l'équipement technologique de ce centre de formation (250 apprenants par an), 4,6 millions d'euros seront alloués par l'État au titre de France Relance.

« Cet apport constitue un véritable coup d'accélérateur pour le campus qui est à la fois une école de métiers, un centre d'essai et d'innovation, et un centre de formation », salue Arnaud Capdepon, directeur général d'Orano Melox.

Sur le plan des équipements, le Campus des Métiers du Recyclage rassemblera, dès l'an prochain, des outils de travail physiques et numériques parmi lesquels des maquettes industrielles à échelle 1, mais également des outils de formation numériques immersifs (réalité virtuelle, serious game...).

« Le parcours pour atteindre l'autonomie sur les boîtes à gants (notre photo) requiert un minimum de six à neuf mois de pratique, alors que les techniques évoluent sans cesse », rappelle Arnaud Capdepon.

Souveraineté énergétique

« La souveraineté énergétique est nécessaire pour notre autonomie et notre compétitivité, ainsi que notre souveraineté politique, a insisté la ministre déléguée, en soutien à filière nucléaire et en écho à l'actualité. Pour rappel, le plan France Relance soutient dans le nucléaire 136 projets pour un montant de 490 millions d'euros. »

Agnès Pannier-Runacher qui, en campagne électorale pour le président sortant Emmanuel Macron, voit dans les « 70.000 postes à pourvoir dans l'industrie française contre 40.000 en 2017 » le résultat de « la politique de réindustrialisation mise en œuvre pendant cinq ans » et « la preuve que nos prédécesseurs ne se sont pas plongés dans la réalité des besoins » de l'économie française.

En début de semaine, le ministère de l'Économie, dont dépend Agnès Pannier-Runacher, a lancé un nouvel appel à projet sur des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Lors d'une mise au point face à la presse, elle en a profité pour rappeler que le projet de réacteur de 4e génération Astrid, qui aurait dû trouver ancrage dans le Gard sur le site du CEA Marcoule, est bel et bien définitivement enterré.

« Il y a des projets de recherche qui ne débouchent pas et qu'il faut savoir arrêter. Nous devons être capables de repérer les innovations de rupture dans le monde car la recherche fondamentale est foisonnante en France mais aussi en Chine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne », a-t-elle indiqué.

2e pôle industriel d'Occitanie

Le Gard rhodanien constitue, grâce au nucléaire, le deuxième pôle industriel d'Occitanie derrière l'aéronautique toulousaine. Le CEA Marcoule est le terrain le plus avancé du démantèlement nucléaire en France et plus largement en Europe.

Plus de 250 millions d'euros y sont chaque année investis. Une somme à laquelle s'ajoute, en outre, 84 millions d'euros dédiés par Orano Melox à un plan de modernisation de ses infrastructures en vue de l'accroissement de sa production à horizon 2025.