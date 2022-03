ErgoSanté achève sa relocalisation et innove

L'entreprise gardoise ErgoSanté, spécialisée dans la conception et distribution d'équipements ergonomiques pour les entreprises, avait levé 3 millions d'euros en juin 2021 auprès du fonds Mutuelles Impact, pour investir dans l'innovation et dans ses capacités de production. Dans à peine deux mois, elle s'installera dans la nouvelle usine de 1.200 m2 (un investissement de 2 millions d'euros) qu'elle vient de faire construire à Anduze. Cette étape est le fruit du rapatriement de la part de production qui subsistait en Grande-Bretagne.

La PME fabrique des sièges ergonomiques mais a aussi investi dans une activité de recyclage-reconditionnement.

« On démonte, on broie et on réutilise matériaux pour 1/3 des volumes qu'on reçoit, et on donne une seconde vie aux autres, précise Samuel Corgne qui rappelle que depuis janvier 2021, la loi AGEC (loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui vise notamment à lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée et à favoriser le réemploi, avec de nouvelles résolutions entrées en vigueur au 1er janvier 2022) oblige certains acheteurs publics à acquérir entre 20 et 40% de biens issus du réemploi. Les sièges sont pile dans le scope de cette loi. En janvier-février, nous avons enregistré une augmentation de + 670% sur les exosquelettes, + 200% sur les sièges, et + 60% sur les ventes au global. Nous venons d'ouvrir une unité de recyclage-reconditionnement sur l'île de la Réunion, en partenariat avec les réseaux d'entreprises et l'Etat. Une île est particulièrement concernée par la question des déchets et du recyclage... »