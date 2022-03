MT Sytems devient Eternity System et prépare sa diversification

Il n'est pourtant pas question de productions agricoles ici, mais bien de services aux autres entreprises. MT Systems, spécialiste du nettoyage des emballages, est née d'une idée de Serge Perez, P-dg de SAFTER France, entreprise de transport perpignanaise spécialisée dans les fruits et légumes.

Vingt-cinq ans plus tard, MT Systems emploie 1.250 personnes dans le monde en étant présente dans six pays (France, Allemagne, États-Unis, Canada, Espagne, Portugal). Avec au total 22 sites, 14 centres de lavage et 7 centres de tri pour près de 2,5 millions et demi d'emballages nettoyés chaque jour, elle réalise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros.

En 2021, MT Systems a accueilli en son sein le fonds d'investissement Capza, en position minoritaire à hauteur de 15 millions d'euros, pour poursuivre son développement. Serge Perez et Gildas Bouilly sont restés les deux actionnaires de référence de l'entreprise mais l'entrée de Capza a aussi été l'occasion de faire monter les cadres de l'entreprise au capital, à hauteur de 8%.

« L'arrivée du fonds nous permet d'envisager notre croissance différemment aujourd'hui, explique Gildas Bouilly, P-dg de MT Systems. Jusqu'ici nous avions toujours procédé par croissance interne donc c'est un nouveau cap pour nous. »

Rachat d'une entreprise bretonne

Ce cap, c'est l'annonce du rachat d'une entreprise bretonne LPI, spécialiste du lavage des emballages de la filière viande... Un secteur industriel auquel MT Systems ne s'était jamais frottée.

L'avenir ne se limite pas pour autant aux services aux industriels. Quand on lui demande à quoi ressemblera l'entreprise dans cinq ans, Gildas Bouilly dessine une trajectoire assez précise : « Nos objectifs, c'est de pouvoir compter sur une clientèle plus diversifiée qu'aujourd'hui et de faire progresser notre chiffre d'affaires de 50% ».

La diversification passera par la prospection dans d'autres secteurs industriels que ceux des fruits et légumes.

« Toutes les industries ont aujourd'hui un besoin important d'emballages réutilisables, de l'automobile à l'agroalimentaire pour la bonne raison que le coût de traitement des déchets ne cesse d'augmenter, environ 15% par an, sans parler des soucis liés aux images des entreprises et aux impératifs carbones », explique-t-il.

Le "consumer packaging service"

L'autre axe de développement sur lequel Gildas Bouilly fonde de grands espoirs, c'est le "consumer packaging service", autrement dit, le lavage des emballages réutilisables à destination des consommateurs finaux.

« C'est une logique complètement différente, des contraintes très différentes et ce marché n'est aujourd'hui occupé que par des start-up mais nous sommes très attentifs à ce qui s'y passe. La loi va encore évoluer, les grandes surfaces vont devoir se mettre au vrac, il y aura donc un fort besoin d'emballages, que ce soit des barquettes en plastique, en inox ou même les verres » analyse-t-il.

Besoins d'emballages mais aussi de services plus pointus, plus globaux : « Aujourd'hui, nous savons que nos prestations ne doivent pas se limiter au lavage. Il nous faut une offre complète qui va comprendre le lavage mais aussi la récupération, le stockage, le tri et même la destruction pour mettre à disposition les matériaux aux industriels du recyclage ».

Et pour mieux porter cette ambition, MT Systems change cette année de nom pour s'appeler désormais Eternity Systems.