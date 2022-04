Le groupe Altrad intègre Endel, filiale d’Engie

En décembre 2021, alors que les négociations pour l'acquisition de Endel, filiale de maintenance industrielle et nucléaire d'Engie, étaient entamée depuis août 2021, Mohed Altrad l'affirmait avec certitude : « Il n'y a pas de suspense, l'opération se fera ». Restait encore à procéder à la consultation des instances représentatives du personnel et à obtenir la validation des autorités de la concurrence. C'est désormais chose faite : le 4 avril, le groupe Altrad confirme cette acquisition à compter du 1er avril 2022.

Engie cède cette filiale dans le cadre de son recentrage sur les énergies renouvelables et les infrastructures notamment. Selon le dernier bilan d'Endel, la filiale avait réalisé un chiffre d'affaires de 523 millions d'euros - « l'entreprise a subi pas mal d'aléas ces deux ou trois dernières années », souligne-t-on chez Altrad - et emploie 6.000 salariés.

Le montant de cette opération stratégique n'a pas été communiqué mais la presse française évoquait, au début des négociations, une reprise qui pourrait se faire à montant quasi nul, voire négatif, compte tenu des difficultés de la filiale, ce que Mohed Altrad avait démenti...

Un milliard d'euros de chiffres d'affaires additionnel en 2021

Avec un peu plus d'un milliard d'euros dans les caisses du groupe, des résultats 2021 à la hausse de 4,2% et près de 3 milliards d'euros sur son carnet de commandes, Altrad, groupe montpelliérain de services à l'industrie (principalement sur les marchés du pétrole et du gaz, de l'énergie, de l'environnement et de la construction) et d'équipements pour le secteur de la construction, a démarré l'année 2022 dans une certaine sérénité... A tel point que Mohed Altrad lançait « le financement n'est pas un sujet, nous sommes tranquilles »...

Un bilan solide et une trésorerie confortable qui permettent en effet au groupe industriel de poursuivre une stratégie de croissance externe active. Le groupe a ainsi réalisé plusieurs acquisitions stratégiques en 2021, comme Kiel, Actavo et SNKP, ajoutant plus d'un milliard d'euros à son chiffre d'affaires à travers le monde. Sur l'exercice en cours, Altrad a également conclu l'acquisition de Valmec (108 millions d'euros de chiffre d'affaires) en Australie, de CIDES au Congo ou de RMD-Kwikform, entreprise française spécialisée dans l'étaiement et le coffrage (200 millions d'euros de chiffre d'affaires).

« Une étape significative »

« Toutes les conditions étaient réunies pour que cette opération puisse se faire dans les meilleures conditions, assure (et rassure) Mohed Altrad* dans un communiqué. Je suis ravi de ce rapprochement : les activités d'Endel sont éminemment complémentaires de celles d'Altrad et nous avons pour objectif, en travaillant ensemble, de créer de la valeur, non seulement pour nos clients mais aussi pour nos équipes, en leur donnant les moyens de mettre en œuvre un plan stratégique structuré et viable sur le long terme. Notre confiance en cette opération repose avant tout sur les salariés d'Endel, compétents et qualifiés. »

Son co-directeur général Ran Oren ajoute : « C'est une étape importante : il s'agit pour nous d'une opération de grande envergure. Cette étape est l'une des plus significatives dans l'évolution d'Altrad au cours des dernières années ».

Le groupe Altrad emploie aujourd'hui 42.000 salariés dans le monde.

*Mohed Altrad dirige également le club Montpellier Hérault Rugby