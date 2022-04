Pourquoi Econocom rachète le reconditionneur de smartphones SOFI Groupe

S'inscrire dans une stratégie commune de conquête du marché du numérique reconditionné en Europe. C'est l'ambition qui s'affiche derrière l'opération d'acquisition de SOFI Groupe par Econocom. Le premier est un acteur industriel de référence du reconditionnement de smartphones et tablettes, basé dans l'Hérault. Le second est une entreprise générale du digital cotée sur Euronext à Bruxelles, dont le siège se trouve à Puteaux et qui est implantée partout en Europe.

L'acquisition a été réalisée par l'entité TMF (Technology Management & Financing) d'Econocom, spécialisée dans le financement d'actifs numériques. D'un commun accord, Jean-Christophe Estoudre, président et co-fondateur de SOFI Groupe, et Samira Draoua, directrice générale de TMF, évoquent « une prise de participation très largement majoritaire au capital », sans être plus précis.

100.000 smartphones et tablettes en 2021

SOFI Groupe dispose, à Saint-Mathieu-de-Tréviers près de Montpellier, d'un outil industriel (3.200 m2) avec l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte de produits dans l'Hexagone (notamment auprès des particuliers, des entreprises, des opérateurs, etc.) au reconditionnement, réparation des téléphones et SAV. Il emploie 114 salariés (dont 90 salariés et 48% de femmes), pour un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros en 2021. Soit quelque 100.000 smartphones et tablettes reconditionnés et écoulés. « Chaque téléphone reconditionné équivaut à 83 kg de CO2 économisés, 259 kg de matières premières épargnés et 80 m3 d'eau préservés par rapport à un téléphone neuf », se plait à rappeler l'industriel...

Entreprise à mission depuis 2021, certifiée ISO 14001, "Service France Garanti" et Qualicert-SGS reconditionné, SOFI Groupe a créé la marque SMAAART en 2017 et vend ses produits reconditionnés directement sur ses sites internet pour les particuliers. Ils sont aussi présents en distribution spécialisée et en grandes surfaces (E. Leclerc, Top Office, Hyperburo, Électro Dépôt Welcom...), et l'entreprise les commercialise également auprès de grands comptes (Caisse d'Épargne, ADEME, Société Générale, etc.).

Internaliser le reconditionnement

Quelle est la stratégie d'Econocom, présent dans 16 pays (Europe, Etats-Unis et Canada) avec plus de 8.200 collaborateurs et un chiffre d'affaires 2021 de 2,5 milliards d'euros, au travers de cette acquisition ?

« Econocom existe depuis 49 ans, et l'entreprise a aujourd'hui trois activités : le financement des assets digitaux qui pèsent pour 1,2 milliards d'euros - du matériels que nous faisons ensuite reconditionner via de la sous-traitance et que nous revendons -, la distribution d'équipements informatiques et les services numériques, précise Samira Draoua. Le choix d'intégrer SOFI Groupe permet d'internaliser le processus de reconditionnement. Nous avons analysé le marché et notre intérêt pour SOFI Groupe s'est fondé sur quatre éléments : c'est une entreprise à mission avec laquelle nous partageons un même socle de valeurs, SOFI Groupe dispose d'un outil industriel de pointe, il présente une capacité excédentaire à même d'absorber nos volumes, et il garantit une qualité de production... Cette opération vise à renforcer notre leadership en dotant TMF d'un outil industriel d'excellence et d'un savoir-faire unique "made in France" permettant de renforcer la valeur de nos offres responsables à l'échelle européenne. »

De son côté, Jean-Christophe Estoudre estime que « cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de notre entreprise : l'accompagnement par Econocom va nous permettre de changer d'échelle dans les années à venir. D'autant que le marché du reconditionnement est en plein explosion en France. L'objectif est donc de faire face aux besoins de demain. »

Doubler les effectifs en deux ans

Car il s'agit en effet de se positionner et de répondre à demande croissante des organisations publiques et privées pour du matériel reconditionné. Jean-Christophe Estoudre rappelle qu'en France, ce marché pesait quelque 700 millions d'euros en 2020, soit une progression de 18% par rapport à 2019, ce qui représente plus de 3 millions de smartphones reconditionnés écoulés sur l'Hexagone.

L'acquisition de SOFI Groupe permet à Econocom d'élargir son positionnement à l'intégralité du cycle de vie des matériels informatiques fixes et mobiles et d'augmenter ses volumes d'équipements reconditionnés : « Le nombre d'assets digitaux émanant de nos contrats, c'est 210.000 unités, soit le double de ce que fait SOFI Groupe aujourd'hui », souligne Samira Draoua.

« Notre outil industriel aujourd'hui est sous-exploité donc il y a un réel intérêt à intégrer le groupe Econocom, déclare le dirigeant de SOFI Groupe. On peut largement absorber ses assets digitaux. Nos effectifs vont doubler dans les deux prochaines années. Nous allons commencer à recruter, notamment des personnes non qualifiées que nous formerons dans notre école de formation. Il faudra de nouvelles compétences mais nos équipes sont déjà sur le pont, on anticipe déjà les supports de formation nécessaires. »

Econocom ajoute que l'entreprise ne va pas « débrancher brutalement les entreprises de sous-traitance avec lesquelles elle travaille » mais « réfléchir avec SOFI Groupe comment organiser les flux autrement ».

Rester dans une logique de circuits courts

Les deux entités confirment des ambitions en Europe. Alors qu'à l'été 2021, SOFI Groupe annonçait le lancement d'un site internet en Espagne, phase-test avant de se déployer en Allemagne ou en Italie, Econocom corrige toutefois la trajectoire.

« Notre plan de développement européen est en cours d'écriture, détaille Samira Draoua. Nous traitons 450.000 assets digitaux par an mais l'idée n'est pas de les faire venir d'Italie ou d'Allemagne pour les reconditionner en France, mais plutôt de s'inscrire dans une logique de circuits courts. Donc SOFI Groupe a vocation à traiter les matériels français... Aujourd'hui le marché se structure, mais on en est au début et on est prêt à devenir un acteur du reconditionnement à l'échelle européenne. Nous voulons dupliquer ce modèle français ailleurs, via de la croissance externe si la cible en vaut la peine, comme c'est le cas pour SOFI Groupe. »

L'entreprise héraultaise devrait voir son identité évoluer « mais dans un second temps », indique Samira Draoua, qui souhaite capitaliser sur la notoriété d'Econocom. La marque SMAAART, quant à elle, sera préservée.

Jean-Christophe Estoudre et l'équipe de direction de SOFI Groupe restent en place. Quand il regarde dans le rétroviseur (l'entreprise avait été rachetée par les salariés en 2011), il évoque « une belle et longue aventure parsemée d'embuches ».