Le groupe Virbac va construire un nouveau site de production de petfood à Nîmes

Pour répondre à la demande croissante de sa production de petfood, Virbac, laboratoire vétérinaire français, vient de signer une convention d'implantation sur le territoire de l'agglomération de Nîmes Métropole (Gard).

« Pour gérer au mieux l'augmentation des volumes de production de petfood, il était devenu indispensable de sécuriser cette activité au travers de mesures clés, explique Nicolas Perrin, directeur Opérations globales nutritions pour animaux de compagnie chez Virbac. Nous recherchions un site d'environ 70.000 m2 et nous sommes très satisfaits d'avoir trouvé dans le Gard, un département dans lequel nous avons déjà développé compétences et expertises. »

Franck Proust, président de Nîmes Métropole, se félicite évidemment de cette implantation industrielle : « Virbac est l'un des leaders mondiaux du bien-être animal, et au regard de la place prépondérante que j'accorde au développement économique, aujourd'hui est un jour heureux, un nouveau jalon sur le chemin du plein dynamisme retrouvé par l'agglomération nîmoise ».

Coup dur pour Vauvert

Mais l'implantation sur l'agglomération nîmoise déshabille une commune voisine... Dès 1989, Virbac avait créé une filiale Nutrition à Vauvert. Depuis 2015, l'activité y est organisée autour de la gamme Veterinary HPM (aliments hyper-premium pour chiens et chats), distribuée dans plus de trente pays (dont les Etats Unis, le Brésil et bientôt le Canada) par les filiales du groupe.

Si certaines étapes de production sont sous-traitées auprès de trois fournisseurs français, l'enrobage et l'ensachage sont réalisés à Vauvert. Le site emploie 70 salariés, qui seront donc déplacés, d'ici 2025, vers le nouveau site de production sur la ZAE de la Mitra à Saint-Gilles, à une vingtaine de kilomètres de Vauvert.

« Que les choses soient claires, Nîmes Métropole n'est pas allé faire son marché chez le voisin, le projet est fondamentalement différent, se défend Franck Proust. J'ai d'ailleurs appelé Jean Denat, maire de Vauvert, pour lui annoncer la décision de Virbac. J'ai également proposé de nous mettre autour de la table dès la semaine prochaine pour essayer de redynamiser le site de Vauvert avec un nouveau projet. »

De son côté, le directeur des opérations globales de Virbac garantit que « tous les emplois seront maintenus sur le nouveau site ».

Un site évolutif

26e entreprise à s'installer sur la ZAE Mitra (il ne reste d'ailleurs plus qu'un lot disponible de 3.000 m2), Virbac annonce un investissement de 40 à 50 millions d'euros pour ce nouveau projet.

Le bâtiment de 12.000 m2 intègrera l'ensemble des étapes de production, depuis l'approvisionnement des matières premières jusqu'au produit fini. Le site évolutif produira, à terme, la majorité des besoins. Pour accompagner l'intensification des commandes, des lignes supplémentaires d'extrusion et de packaging pourront être ajoutées et une part de sous-traitance sera conservée afin d'absorber les fluctuations des commandes.

« Ce nouvel outil nous permettra de poursuivre notre extension géographique et facilitera l'innovation, projette Olivier Elfassy, directeur de l'unité commerciale chez Virbac. Ce sera aussi une vitrine industrielle pour nos clients, les vétérinaires. Au vu de notre croissance à deux chiffres, le macro-planning est assez soutenu, la première production étant prévue pour septembre 2025. »

Rééquilibrer la part du petfood

Pour tenir ses ambitions de doubler le volume de production d'ici 2030, Virbac prévoit le recrutement de 90 salariés aux profils très variés, du conducteur de ligne automatisée à l'ingénieur projet R&D. Alors que le petfood représente aujourd'hui 10% de son activité, le groupe mise, à terme, sur un rééquilibrage à 30%.

Coté en bourse, le groupe Virbac compte des sites de production dans dix pays et des filiales commerciales dans 35. Il emploie 5.100 salariés et annonce un chiffre d'affaires 2021 ayant dépassé le milliard d'euros.