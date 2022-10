Sur la nouvelle chaîne de reconditionnement d’ordinateurs de SOFI Group

Dans l'usine de SOFI Group, acteur industriel français de référence du reconditionnement de smartphones et tablettes, à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault), des ordinateurs sont alignés sur de longues tables et branchés de toutes parts. Comme pour un diagnostic médical, des techniciens les auscultent, procédant à tout un tas de vérifications fonctionnelles des PC ou Mac qui sont arrivés pour entamer leur seconde vie, celle d'ordinateurs reconditionnés.

SOFI Groupe dispose d'un outil industriel (3.200 m2) avec l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte de produits dans l'Hexagone (notamment auprès des particuliers, des entreprises, des opérateurs) au reconditionnement, avec réparation et SAV. Il emploie 132 salariés, pour un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2021, soit quelque 100.000 smartphones (1.200 marques et modèles) et tablettes reconditionnés et écoulés chaque année. L'activité de reconditionnement d'ordinateurs devrait faire bondir son chiffre d'affaires à 27 millions d'euros en 2022 puis 37 millions en 2023.

Car en avril 2022, Econocom, entreprise générale du digital présente partout en Europe, rachetait l'entreprise héraultaise. Sa stratégie : internaliser le processus de reconditionnement des équipements digitaux (notamment des ordinateurs) que le groupe finance et ainsi conquérir le marché du numérique reconditionné en Europe.

« Le nombre d'assets digitaux émanant de nos contrats, c'est 210.000 unités, soit le double de ce que fait SOFI Groupe aujourd'hui », soulignait en avril Samira Draoua, directrice générale de TMF (Technology Management & Financing), la filiale d'Econocom spécialisée dans le financement d'actifs numériques.

Un marché à fort potentiel

L'usine de SOFI Group présentait une capacité excédentaire à même d'absorber de nouveaux volumes. Deux premières lignes de reconditionnement d'ordinateurs viennent donc d'être lancées, traitant toutes les marques et tous les modèles de PC et Mac en provenance d'Ecocom, de flottes d'entreprises ou de particuliers.

« Comme pour les téléphones, et afin de donner une seconde vie au plus grand nombre de dispositifs, nous avons fait le choix de ne pas cibler de marques afin de proposer un ordinateur adapté à chaque usage : professionnel, familial, gaming, indique Jean-Christophe Estoudre, président et co-fondateur de SOFI Group. C'est un marché encore émergeant comme les smartphones reconditionnés il y a quatre ans - aujourd'hui, il se vend environ 16 à 17 millions de smartphones neufs par an en France, contre 2 millions de smartphones reconditionnés qui progressent de 18% par an - mais nous estimons que ce secteur a du potentiel au vu des défis environnementaux et sociétaux actuels. »

Sur ses lignes de reconditionnement d'ordinateurs, SOFI Group effectue jusqu'à 58 points de contrôle (© SOFI Group).

58 points de contrôle, 2 ans de garantie

Les process industriels de reconditionnement industriel d'ordinateurs présentent la même rigueur que celle adoptée pour le reconditionnement des smartphones Smaaart : tri des appareils, démantèlement des ordinateurs envoyés au recyclage, effacement intégral et certifié des données, tests fonctionnels stricts, réparation et remplacement des composants internes défectueux, notation esthétique, nettoyage approfondi et un contrôle qualité pointu.

« La question des données, notamment, est très sensible pour les consommateurs et nous devons les rassurer quant à la fiabilité de nos process et de notre SAV pour développer ce marché, et c'est l'objectif de notre nouvelle certification de service "Qualicert SGS Reconditionné"*, observe Jean-Christophe Estoudre, qui rappelle que SOFI Group, entreprise à mission depuis 2021, est aussi certifiée ISO 14001 et "Service France Garanti". Les téléphones et ordinateurs sont audités sur de nombreux points de contrôles, jusqu'à 58, et garantis 24 mois. Nous privilégions les pièces de réutilisation et nous veillons à ne pas systématiser le changement de pièces, uniquement quand c'est nécessaire. »

Pour l'heure, les pièces neuves viennent encore d'Asie mais ne représentent que 15% de l'ensemble des pièces utilisées pour le reconditionnement, les autres provenant des appareils non-réparables.

120.000 ordinateurs reconditionnés d'ici fin 2023

SOFI Groupe a créé sa marque Smaaart en 2017 et vend ses produits reconditionnés directement sur son site internet pour les particuliers, mais aussi en distribution spécialisée et en grandes surfaces (E. Leclerc, Top Office, Hyperburo, Électro Dépôt Welcom...). L'entreprise les commercialise également auprès de grands comptes (Caisse d'Épargne, ADEME, Société Générale, etc.).

Jean-Christophe Estoudre insiste : « Nous luttons contre les marketplaces (type BackMarket, NDLR) qui proposent des appareils de seconde main mais n'ont pas de vrai process industriel derrière, avec une garantie ».

A la mi-octobre, 8.000 ordinateurs avaient été traités et environ 2.500 reconditionnés. Les premiers ont commencé à être commercialisés sous la marque Smaaart « depuis quelques semaines », indique le dirigeant, qui ambitionne les 120.000 ordinateurs reconditionnés d'ici la fin de l'année 2023. Ils sont proposés à la vente « entre 40 et 60% moins cher que le neuf » sur le site internet de Smaaart, en grande distribution (Leclerc, Bureau Vallée, Electro Dépôt, et probablement bientôt Auchan, Boulanger et la Fnac-Darty), mais aussi en BtoB auprès d'entreprises.

Une trentaine de recrutements

Le dirigeant rappelle que « selon le dernier rapport de l'ADEME sur le reconditionnement (septembre 2022, NDLR), faire l'acquisition d'un ordinateur portable reconditionné plutôt que d'un neuf permet d'éviter 43 à 97% d'impact annuel, hors radiations ionisantes, ce qui revient à prévenir l'extraction de 127kg de matières premières et l'émission de 27kg de gaz à effet de serre par année d'utilisation ».

Pour le reconditionnement des ordinateurs, les techniciens sont formés en interne, au sein de l'entité formation de SOFI Group. Le plein déploiement de cette nouvelle activité devrait entraîner le recrutement de trente personnes d'ici la fin 2022, privilégiant des personnes en réinsertion. Les effectifs pourraient monter à 250 personnes en 2023.

* Jean-Christophe Estoudre est un membre actif du SIRRMIET (Syndicat Interprofessionnel du Reconditionnement et de la Régénération des Matériels Informatiques, Electroniques et Télécoms) qui a fait du lobbying pour créer le référentiel professionnel "Qualicert SGS Reconditionné" assurant la qualité des opérations de reconditionnement. En juillet 2022, cinq entreprises françaises avaient obtenu la certification : SOFI Group (Smaaart), LeGsm (MobileRachat), Itancia (Again) et Bis Repetita (Groupe ATF).