Le groupe catalan FHE accélère sur le marché de la production de chaleur

Parti de la simple domotique avant d'évoluer vers le couplage énergie solaire et domotique, le groupe perpignanais FHE s'est progressivement fait une place sur le marché de la production de chaleur renouvelable (eau chaude sanitaire et chauffage), proposant des solutions en briques allant du module de gestion énergétique à la pompe à chaleur en passant par le système solaire combiné jusqu'à sa solution de stockage thermique Inelio (qui permet d'emmagasiner de l'énergie via une réaction chimique, pour la restituer quand l'usager en a besoin), avec gestion à distance des équipements.

« Toutes nos solutions de production de chauffage ou d'eau chaude utilisent, à un moment, une énergie gratuite pour alimenter le logement, indique Oren Laloum, désormais directeur général de FHE. Elles sont aussi toutes connectées dans le but de fournir à l'utilisateur toutes les informations sur leurs consommations afin d'adapter leur comportement et de piloter leurs équipements... Aujourd'hui, notre solution qui intègre les panneaux photovoltaïques, la pompe à chaleur, le stockage Inelio et le pilotage permet vraiment de réaliser 60% d'économie sur la facteur énergétique. »

1.000 ventes par mois

Alors que la crise énergétique agite les gouvernements et affecte les ménages, la PME catalane, fondée en 2010 par Alain Laloum et ses deux fils, Jonathan et Oren, annonce une recrudescence des demandes de solutions de production d'énergie, et affiche une croissance significative depuis le début de l'année 2022.

« Aujourd'hui, nous vendons environ 1.000 solutions par mois, soit quatre fois plus que l'an passé à la même période, indique Oren Laloum, désormais directeur général de FHE, qui revendique 45.000 clients d'ici la fin de l'année. On observe bien sûr une véritable réaction du marché à l'inflation, à l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité et au contexte de crise énergétique... Par ailleurs, nous allons ouvrir l'an prochain les marchés de la Belgique et de l'Espagne qui subissent des augmentations phénoménales des coûts de l'énergie. Nous visons également l'Angleterre, où le marché est énorme, mais nous cherchons un partenaire car ils ont recours à une autre typologie de pompes à chaleur. »

Commercialisée depuis l'été 2021, sa solution Inelio arrive maintenant sur une phase de production industrielle : « Nous en avons vendu environ 850. Le marché a explosé et notre problème aujourd'hui, c'est de trouver des installateurs. Nous avons un réseau d'installateurs agréés FHE en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes et Paca, que nous devons renforcer ».

Une levée de fonds « de plus de 10 millions d'euros »

Le groupe mise sur un chiffre d'affaires 2022 de 15 millions d'euros, qu'il veut porter à 100 millions d'euros sur cinq ans. FHE, qui emploie aujourd'hui 75 salariés (dont 25 dans son usine Inelio au Maroc), prévoit de recruter une vingtaine de personnes dans les cinq ans. Mais Oren Laloum annonce déjà « on sera à 100 d'ici juin 2023 ».

Pour répondre à cette croissance, la PME vient d'acquérir un bâtiment près de l'aéroport de Perpignan pour y installer sa plateforme logistique : « Nous avions jusqu'à présent un petit entrepôt de 300 m2 à Tecnosud, que je transforme en bureaux, et des espaces entrepôt dans les usines du Puy-en-Velay (où est produit 95% de l'électronique chez un sous-traitant, NDLR) et au Maroc. Mais c'est insuffisant. Avec ce bâtiment, nous ajoutons 1.200 m2 de logistique supplémentaires ».