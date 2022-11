Microalgues : pourquoi Microphyt lève 15 millions d’euros, notamment auprès de L'Oréal

Annoncée le 29 novembre, la levée de fonds de 15 millions d'euros réalisée par la PME héraultaise Microphyt a mis autour de la table la multinationale L'Oréal, à travers son fonds de capital-risque BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, et les investisseurs actuels de Microphyt : Bpifrance (via le fonds Sociétés de projets industriels), Sofinnova Partners, IXO-Private Equity, Supernova Partners, IRDI et Sofilaro.

Fondée en 2007 à Baillargues près de Montpellier, l'entreprise, qui compte désormais une cinquantaine de salariés, est pionnière dans la production à échelle industrielle et de façon durable d'ingrédients naturels actifs issus de microalgues. Et ce à destination des domaines de la nutrition et du bien-être. Un marché porteur, puisque l'entreprise rappelle que « dans les domaines de la nutrition et du bien-être, la demande des consommateurs pour des solutions naturelles, efficaces, sûres et produites de façon durable s'intensifie ».

Selon Microphyt,le marché mondial des ingrédients pour ces domaines représente plus de 70 milliards de dollars, avec une part des ingrédients naturels (5 milliards de dollars) qui affiche la plus forte progression (8 % par an).

Cosmétique durable

Les technologies développées par Microphyt ont fait l'objet du dépôt de huit familles de brevets, et l'entreprise affirme à ce jour avoir commercialisé avec succès cinq nouveaux ingrédients propriétaires testés cliniquement ces dix-huit derniers mois, dont certains utilisés par des marques cosmétiques internationales. Côté nutrition, les solutions GamephytTM, conçu pour les e-gamers, et BrainphytTM, destiné à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge, ont été lancées sur le marché des compléments alimentaires aux Etats-Unis.

Cette nouvelle levée de fonds est destinée à accélérer la commercialisation, à l'échelle mondiale, de ses gammes de solutions naturelles et à augmenter sa capacité de production sur sa plateforme industrielle de Baillargues.

L'opération financière donne aussi l'occasion à Microphyt de développer un partenariat avec le groupe L'Oréal afin de produire des solutions cosmétiques spécifiques. Car l'objectif du leader mondial des cosmétiques serait d'utiliser, « à l'horizon 2030, 95% d'ingrédients biosourcés, dérivés de minéraux abondants ou issus de procédés circulaires, dans ses formules ».

À noter que les principes actifs sont extraits sur place au sein de cette plateforme de production utilisant des solvants verts, la culture se réalisant ainsi sans OGM, ni pesticides, avec un faible impact carbone puisqu'au contraire elle est consommatrice de CO2.

« Cette levée de fonds constitue une nouvelle étape majeure dans notre développement, et nous sommes ravis qu'un investisseur stratégique comme L'Oréal partage notre ambition d'accélérer la transition vers une cosmétique plus durable », se félicite Vincent Usache, directeur général chez Microphyt.

La bioraffinerie en cours de construction

En juillet 2019, la précédente levée de fonds, d'un montant de 28,5 millions d'euros, était destinée à quadrupler la capacité de production de son démonstrateur industriel. En juillet 2021, l'entreprise avait ainsi annoncé la construction de SCALE, une bioraffinerie de microalgues de capacité industrielle (24 millions d'euros d'investissement).

La construction complète de cet outil industriel à Baillargues, soutenu par un consortium de onze partenaires, devait s'étaler sur trois ans et permettre, à terme, de produire quelque 100 tonnes d'ingrédients à haute valeur ajoutée par an.