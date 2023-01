Logistique : Resma investit 3,5 millions d’euros dans son outil de production (et cible la mobilité urbaine)

En mars, le groupe Resma (66 salariés, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires), spécialiste des équipements pour camions, prendra possession de sa nouvelle usine de 2.500m2 à Gallargues-le-Montueux (Gard). Le site est destiné à accueillir sa branche fabrication de sous-ensembles en aluminium pour les véhicules utilitaires. Mais pas seulement.

« D'équipementier de poids lourds, Resma a migré une partie de son activité vers la mobilité urbaine, explique Alain Cornil, président de Resma. En effet, l'instauration de zone à faibles émissions (ZFE - ndlr) dans les métropoles restreint l'activité des centres-villes aux poids lourds. Cette évolution réglementaire complique la logistique du dernier kilomètre. Dans ce contexte, l'enjeu de livraison est pour nous un marché porteur. »

Un catalogue de 10.000 produits

Créée en 1984 et orientée poids lourds dès le départ, Resma a connu une véritable expansion à partir des années 2000. En vingt ans, le groupe a multiplié son chiffre d'affaires et sa masse salariale par sept, affichant en 2022 un volume d'activités de 22 millions d'euros et 68 salariés.

Avec pour clients des carrossiers industriels, des constructeurs et des concessionnaires poids lourds, l'équipementier propose, dans son catalogue, une gamme de 10.000 produits (ailes de roues, pièces de carrosserie, caisses à outil...) sourcés en Asie et en Europe. Des produits distribués majoritairement en France, en Europe du Nord et un peu au Maghreb. En 2004, Resma a ouvert une filiale en Espagne (1,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, huit salariés).

Malgré un contexte compliqué dû à la pénurie des matières premières et à la hausse des coûts des matériaux, le groupe dit avoir anticipé en sur-stockant. La branche distribution représente à ce jour 70% de son chiffre d'affaires.

Le marché porteur des vélos-cargos

Depuis quatre ans, Resma s'est lancée dans la fabrication et la conception de sous-ensembles de carrosserie (bennes, plateaux, containers...). Le groupe vient d'ailleurs de signer un contrat avec le constructeur Ligier pour la livraison, en 2023, de 300 plateaux en aluminium.

Côté mobilité urbaine, le fabricant mise beaucoup sur le développement de caisses ou plateaux dédiées aux vélos-cargos, marché en plein boom.

« Il s'est vendu en Europe 2.000 triporteurs électriques en 2020, et la production devrait passer à 50.000 en 2025, analyse Alain Cornil. Nous sommes en contact avec de jeunes sociétés qui ont investi ce marché et nous sommes actuellement en phase de test sur un container aluminium. Notre ambition est de devenir une référence sur le secteur des triporteurs. »

Des discussions sont en cours, notamment avec VUF Bikes à Bordeaux, Cobrane à Toulouse, Ocean Concept à Nîmes ou encore Goupil à Bourran (Lot-et-Garonne).

Le groupe cible également, depuis deux ans, le marché de l'hôtellerie de plein air. Son service R&D (cinq collaborateurs) a mis au point une caisse étanche pouvant se monter sur toutes les golfettes et permettant de transporter le linge, les appareils ou produits de ménage pour le nettoyage des bungalows dans les campings.

Produire en série

Sur ce segment de marché, la société Resma développe à ce jour une dizaine de produits fabriqués à Vendargues (Hérault). Equipé de machines performantes, le nouveau site, doté de panneaux photovoltaïques, va permettre non seulement de booster la production en passant de 200 à 700 pièces, mais aussi de produire en série.

« L'idée n'est pas d'abandonner le sur-mesure mais d'avoir un mix des deux », plaide le président de Resma, qui envisage également de passer progressivement du full aluminium à des parties en plastique, plus légères et moins coûteuses.

L'investissement dans le site de production est conséquent : 3,5 millions d'euros (soit 2,5 millions d'euros dans le bâtiment et 1 million d'euros dans les équipements). Neuf salariés y seront transférés, six recrutements sont prévus dans le courant de l'année et autant en 2024.

D'autres projets, à moyen terme, sont également dans les tuyaux. Le président de Resma a fait l'acquisition d'un terrain de 6.000 m2 sur Gallargues-le-Montueux et vient de se voir accorder le permis de construire. Un nouveau bâtiment de logistique de 3.000 m2 devrait être construit en 2025. De quoi permettre au groupe de poursuivre sa croissance et d'atteindre ses objectifs : passer le cap des 50 millions d'euros d'ici 2027.