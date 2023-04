Au salon de La Grande Motte, les constructeurs de multicoques jouent la carte de l’écoresponsabilité

Plus grand rassemblement consacré aux catamarans et aux trimarans, le Salon international du multicoque (International Multihull Show) se tient à La Grande Motte (Hérault) du 12 au 16 avril : 15.000 visiteurs, dont plus de la moitié d'étrangers, y sont attendus.

Malgré la conjoncture économique, la filière du multicoque, qui surfe sur un marché de niche, a le vent en poupe. La France est d'ailleurs leader mondial, avec une production de près de 1.100 unités chaque année et un chiffre d'affaires annuel de 523 millions d'euros, soit 70% de parts de marché du secteur voile.

« En une décennie, le marché du multicoque a profondément évolué avec un vrai transfert des clients qui jusqu'alors naviguaient sur des voiliers multicoques ou des bateaux à moteur, analyse Philippe Michel, cofondateur du salon en 2014 et dirigeant de M2 Organisation, société événementielle spécialisée dans le développement nautique catamaran. Il faut dire que les arguments en faveur du catamaran sont légion, à commencer par le confort, l'espace à bord, l'absence de gite, et le meilleur compromis entre performances en mer et plaisir. »

Catamarans motorisés en vogue

Pour cette 14e édition, le salon international du multicoque présente une soixantaine d'unités exposées à flot, souvent en avant-première.

« C'est la plus grande vitrine au monde, se félicite Philippe Michel. Autrefois, les chantiers étaient calés sur Cannes ou Paris pour présenter leurs millésimes, maintenant ils s'organisent pour présenter leurs nouveaux modèles au salon de La Grande Motte. »

Véritable locomotive de la filière nautique en Occitanie, la marque grand-mottoise Outremer, filiale du groupe Grand Large Yachting, présente d'ailleurs en avant-première mondiale l'Outremer 52, pensé, dessiné et conçu pour être le nouveau standard de la grande croisière, promettant « simplicité de navigation et qualité de vie à bord ».

Si globalement les unités sont toujours plus larges et plus longues, les catamarans à moteur connaissent aussi un bel engouement (environ 300 par an). Présenté en avant-première européenne, le Leopard 40PC, avec ses lignes acérées et son design ultra contemporain, fait justement partie de cette nouvelle génération de catamarans à moteur.

Vitalité du marché locatif

Après deux ans de pandémie, le marché de la location retrouve son activité et sa vitalité.

« Les flottes importantes de location du type Dream Yacht Charter, Sunsail, Moorings, Kiriacoulis ou encore Navigare représentent 35 à 40% des ventes des constructeurs, détaille Philippe Michel. Cependant, ces loueurs n'ont pas l'exclusivité du marché, et des structures locales de location plus confidentielles arrivent à tirer leur épingle du jeu, avec des gestions plus personnalisées. Quant au marché du particulier à particulier, il est en constante progression. L'apparition de sociétés telles que Vogavecmoi, Sam Boat ou encore Skippair, pour n'en citer que quelques-unes, en sont le plus bel exemple. Une nouvelle clientèle s'oriente davantage aujourd'hui vers la location plutôt que vers l'achat : l'opportunité que présentent les choix multiples de zone de navigation et la multiplicité des bases proposées, jouent assurément en faveur de la formule gestion/location. Les programmes de renouvèlement que proposent les loueurs rencontrent un réel succès. »

Incarnant les nouveaux usages de la plaisance, le groupe Catana (qui produit 300 unités par an), autre locomotive de la région (Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales), a lancé il y a dix ans la gamme Bali, idéale pour la location. Catamaran de 38 pieds, le Bali Catsmart, présenté en avant-première au salon et livrable en septembre 2023, sera proposé dans une version charter avec quatre cabines et quatre salles de bains.

Propulsion électrique et hybride

Fait notable au salon, les chantiers exposent cette année des gammes quasi complètes. Mais la tendance de fond vient surtout de la détermination avec laquelle se lance les constructeurs pour imaginer des solutions de navigation de plus en plus écoresponsables. A l'instar de Serenity, Silent, Fountaine-Pajot ou Windelo.

Précurseur en la matière, la jeune entreprise catalane Windelo propose, depuis sa création en 2019 à Canet-en-Roussillon, une gamme de catamarans à l'impact environnemental le plus faible possible : composite écoresponsable en basalte et mousse PET, utilisation de matériaux recyclés et biosourcés, production d'énergies vertes à bord et motorisation électrique et hybride adossée à un parc de batteries se rechargeant en priorisant la production d'énergie verte (solaire, hydro-génération et éolien). Une vingtaine de catamarans a déjà été vendue à une clientèle majoritairement internationale (65%).

Windelo, qui emploie aujourd'hui 80 salariés (contre 50 en 2022), connaît une forte croissance. En 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et vise le double cette année.

« Notre carnet de commandes est plein jusqu'en 2025, se réjouit le P-dg Olivier Kauffman. Grâce à de nouvelles amplitudes horaires (passage en 2x8, NDLR), nous espérons produire, à court terme, une dizaine d'unités par an puis en 2025, nous envisagerons de doubler notre capacité via un agrandissement de l'atelier de production. »

Windelo propose deux modèles (50 et 54 pieds) déclinés en trois versions. Au salon de La Grande Motte, la société présente un 54 pieds (16,50 m) version yachting mais personnalisé (tarif HT : 1,5 million d'euros) pour un client français. S'inscrivant dans un look plus contemporain, les nouveaux modèles évoluent tant dans leur design (pont et roof redessinés) que dans la motorisation (amélioration de l'hydro-génération). Le Catalan travaille également avec l'IMT d'Alès sur une seconde génération de composites.

L'innovation et l'écoresponsabilité ont d'ailleurs leur espace au salon, avec la présence de leaders en ingénierie venus faire de découvrir un large éventail des nouvelles technologies dédiées aux multicoques.

Retombées économiques

Malgré une hausse des tarifs de l'ordre de 5 à 15%, le moral des constructeurs semble au beau fixe et cette édition continue de mobiliser, avec une hausse de 10% du nombre d'exposants cette année.

« La Grande Motte est devenue la capitale du multicoque, vante Stéphan Rossignol, maire de La Grande Motte. Les retombées économiques sont très importantes pour la station et la présence d'une clientèle internationale accroît notre attractivité. La niche des catamarans est très prometteuse. Nous avons une quarantaine d'emplacements dédiés à ces unités et ce sera encore plus demain, avec le projet d'extension du port. »

Avec un chiffre d'affaires estimé à 50 millions d'euros, les 35 ports de plaisance d'Occitanie sont des atouts pour les stations balnéaires. La région a d'ailleurs lancé, en lien avec l'Union des Villes Portuaires d'Occitanie (UVPO) un vaste programme pour la valorisation touristique des destinations portuaires.

De son côté, la société M2Organisation prépare déjà le salon des occasions du multicoque de Canet-en-Roussillon, en octobre 2023, et envisage de dupliquer son modèle aux Etats-Unis.