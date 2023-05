Comment la cartonnerie Ondupack veut atteindre les 50 millions de m2 d’emballages produits

Entreprise familiale créée en 2006, la cartonnerie Ondupack, qui emploie 58 salariés à Le Bosc (Hérault), finalise un plan d'investissement de 7 millions d'euros engagé sur deux ans. Face à des géants comme Smurfit, fournisseur mondial d'emballages en papier, la cartonnerie, seule PME indépendante du secteur en France, maintient son cap.

« Depuis 2008, le site de production d'Ondupack a connu plusieurs phases d'extension : il est passé en 2011 de 3.000 à 8.000 m2, puis à 10.000 m2 en 2015, rappelle Arnaud Panis, cofondateur avec son frère de Ondupack. En 2022, le pôle expédition ne pouvant plus sortir les volumes adéquats, nous avons décidé de consacrer 2 millions d'euros à une nouvelle extension de 3.000 m2 et 5 millions d'euros à la modernisation de notre outil de production. »

Ondupack couvre le grand sud et produit des emballages pour l'industrie agroalimentaire (75% de son activité) et le secteur viticole, soit un portefeuille de 500 clients. En croissance continue, l'entreprise a toutefois connu un ralentissement pendant les premiers mois de la crise sanitaire (baisse de 25% des volumes) avant de retrouver sa dynamique. Clôturé en juin 2022, le dernier exercice fait état d'un chiffre d'affaires de 18,3 millions d'euros (prévisionnel de 18,5 millions d'euros en 2023) malgré quelques pertes de clients compensées par une envolée spectaculaire des prix.

« Suite à la sortie de Covid et à la guerre en Ukraine, nous avons dû augmenter nos prix de 50% car, en deux ans, la matière papier a flambé de 120 à 130%, contextualise Arnaud Panis. Nous avons absorbé cinq hausses chez nos fournisseurs européens et aujourd'hui la situation tend à se stabiliser car les stocks européens regonflent. »

Onduleur transformateur, Ondupack produit chaque année 30 millions de m2 d'emballages. En investissant 3,5 millions d'euros dans un combiné carton cinq couleurs pour l'impression haute définition et 1,5 million d'euros dans l'automatisation d'une onduleuse et d'un palettiseur, la société héraultaise espère franchir un nouveau cap.

« Nous devrions augmenter de 35% notre capacité de production et atteindre les 50 millions de m2 d'emballages d'ici cinq ans, projette le dirigeant. Nous allons également gagner en qualité, en sécurité et nous pourrons désormais répondre à des demandes plus spécifiques, comme les impressions vernis, sur lesquelles nous étions un peu en retrait. »

Flexible, Ondupack fabrique d'ailleurs souvent sur mesure, notamment des caisses américaines en impression flexo avec découpe rotative, ou des coffrets bouteilles pour la filière viticole.

Matériau biosourcé, renouvelable, recyclable et recyclé, le carton ondulé a le vent en poupe. Surfant sur un marché français estimé à 4 milliards d'euros en 2022, l'entreprise héraultaise se dit confiante en l'avenir.

« Le marché continue de se développer et de se diversifier, assure Arnaud Panis. Le fait d'augmenter nos flux va nous amener à stocker plus de bobines de papier. Nous prévoyons déjà de nous agrandir, il nous reste une extension possible de 1.500 m2, et d'ici deux ou trois ans, nous envisageons également l'achat de nouvelles machines. »