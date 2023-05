Pourquoi les studios d’effets spéciaux Mathematic et The Yard s’installent à Montpellier

Ubisoft, Netia, Dwarf Animation, France TV Studios, Fortiche Prod, Smart Tale Games ou encore Supamonks... La filière des industries culturelles et créatives (ICC) compte 850 établissements recensés sur la métropole de Montpellier, générant près de 3.000 emplois et 300 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2021.

Après l'arrivée, en 2022, des sociétés de développement de jeux vidéo Virtuos et Video Build a Rocket, deux studios spécialisés dans les effets spéciaux débarquent à Montpellier : Mathematic et The Yard. Si tous deux entendent bien tirer parti d'un écosystème dynamique regorgeant de futurs talents, leur stratégie diffère.

Des productions internationales

Depuis sa création en 2009, le studio parisien The Yard s'est fixé pour ambition de travailler à l'international. Il faut dire que son fondateur, Laurens Erhmann, ancien de BUF (Matrix Revolution, Alexandre, Batman Begins,...) a été à bonne école. Pendant neuf ans, il a prospecté le marché étranger, construit un réseau, bâti une équipe cohérente et une stratégie.

« La plupart des talents sortant des grandes écoles partent à l'international sur des productions de type blockbuster, analyse-t-il. Toute la question était donc de retenir ces talents avec des projets prestigieux. Après la crise sanitaire tout s'est accéléré, nous avons absorbé l'afflux de demandes car nous nous étions prêts, et en dix huit mois nous sommes passés de 15 à 100 salariés. »

The Yard collabore aujourd'hui avec les plus grands studios (Netflix, Amazon, Disney, LucasFilm) sur des projets d'envergure (Indiana Jones 5, The Gray Man, John Wick 4,...) et vient de remporter le César des meilleurs effets visuels pour le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud.

Un studio-école

Plutôt que de continuer à grandir sur Paris, The Yard a donc misé sur Montpellier pour détecter de nouveaux talents. Le studio, qui prévoit de recruter une quarantaine de collaborateurs d'ici un an, appuie sa stratégie sur son partenariat signé avec ArtFX, école montpelliéraine spécialisée dans les effets spéciaux, l'animation et les jeux vidéo.

« Dès la rentrée prochaine, nos artistes expérimentés vont donner des masterclass aux étudiants d'ArtFX pour accélérer leur formation et faciliter l'accès à des stages, résume Laurens Ehrmann. Ce partenariat va permettre de renforcer les interactions avec ArtFX. Nous réfléchissons d'ailleurs au développement de deux formations : directeur technique et producteur d'effets spéciaux de demain. »

The Yard, ArtFX et Pics Studio (création d'un pôle de cinéma à proximité de Montpellier) sont tous trois lauréats de l'appel à projet La Fabrique de l'Image, avec des dossiers croisés. Car si The Yard vient de s'installer provisoirement dans le quartier montpelliérain du Millénaire, le studio devrait ensuite se rapprocher du projet Pics Studio sur son site de Saint-Gély-du-Fesc.

« Pouvoir candidater au travers d'un écosystème complet, de la fabrication à la post-production, augmente les chances de capter des projets internationaux et cela favorise les synergies, assure le président de The Yard. L'idée est de grandir sereinement, de sécuriser les fondations de la société et de s'orienter vers des projets adaptés à notre culture d'entreprise. »

Dans les cinq prochaines années, The Yard envisage d'ouvrir des antennes à Rennes et Angoulême.

Publicité, cinéma, jeux vidéo

De son côté, Guillaume Marien, le fondateur de Mathematic avance discrètement. Pour autant, son studio (30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022), spécialisé dans la réalisation et la production d'effets spéciaux (VFX) et d'animation 3D, est passé de 100 à 250 collaborateurs en cinq ans, et il projette une progression similaire d'ici 2028.

Les domaines de compétences décloisonnées de Mathematic l'ont amené à travailler pour le cinéma (Seuls, King, Kursk, ou tout récemment Asteroid City de Wes Anderson), mais aussi la publicité (Dior, Nissan Qashqai, Kenzo, Apple,...), l'industrie musicale (Coldplay, Madonna, The Weeknd, Molière pour le spectacle Starmania,...) ou encore les jeux vidéo (une cinquantaine de réalisations). Aujourd'hui les trois secteurs - publicité, cinéma, jeux vidéo - représentent chacun un tiers de ses activités.

Grâce à la complémentarité de ses talents artistiques et techniques qui lui permettent de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur de la production, Mathematic a acquis une forte notoriété, à la fois sur le marché français et sur le marché international.

Recrutement de 100 personnes chez Mathematic

Après avoir ouvert une antenne à Montréal en 201, puis une autre à Los Angeles en 2021, Mathematic vient de s'installer à Montpellier, dans l'annexe de l'ancien musée de l'EAI (Ecole d'application d'infanterie), en attendant d'intégrer le futur bâtiment Les Ateliers de la Cité Créative.

« Le studio parisien ayant acquis sa capacité maximale, nous recherchions un lieu en province pour asseoir notre croissance, explique Guillaume Marien. Angoulême, Nantes et Montpellier se sont positionnés. Nous avions déjà quatre personnes en télétravail à Montpellier ainsi que quelques clients (dont Ubisoft, NDLR), et la Métropole a fait preuve de beaucoup d'agilité : elle nous a convaincus avec son projet ambitieux de Cité Créative. Nous sommes à la recherche d'interactions avec de nouveaux talents, or à Montpellier il y a de nombreuses écoles renommées dont l'ESMA qui sera notre voisin. Cela ne peut créer que des dynamiques. »

Mathematic envisage de recruter au moins 100 personnes à Montpellier (dont une vingtaine d'ici la fin de l'année) qui travailleront en réseau avec ses autres antennes, sur des projets internationaux.

Un data-center vertueux

Immobilier plus abordable qu'à Paris, attractivité de la région, engagement de la Métropole en matière de soutien à la filière des ICC, projets connectables avec la fibre,... Montpellier coche toutes les cases pour le studio Mathematic qui entend y déployer une partie de sa démarche RSE.

« Nous avons en projet de décarboner nos ordinateurs de calcul en les rapatriant à Montpellier, confie Guillaume Marien. Nous travaillons avec Qarnot Computing qui utilise la chaleur émise par les serveurs informatiques pour chauffer des bâtiments ou produire de l'eau chaude à plus de 60°C. Nous avons calculé que ce data-center vertueux permettrait de produire l'eau chaude de 400 logements étudiants. »

Egalement lauréat de l'appel à projet La Grande Fabrique de l'image, Mathematic a chiffré à 10 millions son plan stratégique se déclinant en trois volets : implantation du studio, enjeux de formation et critères environnementaux.

Le studio de Montpellier aura une spécialité sur les rigs, squelettes de personnages ou d'objets 3D. La direction artistique vient d'être confiée au réalisateur et scénariste de renom, Bruno Samper.