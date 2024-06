Pourquoi D&S Groupe se diversifie hors nucléaire

L'onde de choc provoquée par les résultats des élections européennes suivies de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale remet en question le devenir d'au moins une quarantaine de projets de loi, dont ceux touchant à l'énergie. Le projet portant sur la souveraineté énergétique avait pourtant dessiné une trajectoire ambitieuse pour l'avenir du nucléaire français, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ayant affirmé à La Tribune, en janvier dernier, sa volonté d'aller « au-delà des six premiers EPR puisque le parc historique ne sera pas éternel : il s'agit d'engager, après 2026, des constructions supplémentaires représentant 13 gigawatts, puissance correspondant à celle de huit EPR »...

Des perspectives alors rassurantes pour le groupe gardois D&S, spécialisé dans la maîtrise du risque nucléaire notamment. Mais depuis le 9 juin, les cartes sont rebattues.

« La ministre de la Transition énergétique était très impliquée et nous venions de retrouver une belle dynamique, regrette Julien Feja, PDG de D&S Groupe. Nous attendions la confirmation de réacteurs de type PR2 supplémentaires ainsi que des annonces de construction de SMR (petits réacteurs modulaires, NDLR) mais là, nous sentons que cela va patiner. Nous sommes inquiets, notamment sur le projet d'appel à manifestation d'intérêt Compétences et Métiers d'Avenir (CMA) qui visait notamment à apporter des colorations nucléaires aux formations existantes dans l'industrie. Qui va désormais porter ces lois ? »

Lire aussi« Il faut redorer l'image des métiers du nucléaire » (Julien Feja, D&S)

Une filière nucléaire vigoureuse

Créé il y a tout juste vingt ans à Bagnols-sur-Cèze (Gard), D&S Groupe (420 collaborateurs) agglomère sept sociétés réalisant des prestations liées à la maîtrise du risque nucléaire à travers différents métiers : suivi de chantier, vente et entretien de matériel de protection, mesure, études ingénierie, assainissement et démantèlement, formations. Implanté partout en France près de ses clients (CEA, Orano, EDF,...), le groupe connaît depuis 2021 une croissance continue. Son chiffre d'affaires est passé de 22 millions d'euros en 2022 à 29 millions en 2023, et la société vise les 33 millions d'euros en 2024. Une progression qui s'explique notamment par un marché nucléaire redevenu vigoureux, suite aux ambitions françaises et européennes de souveraineté énergétique.

« Nous avons signé plusieurs contrats, notamment avec EDF, pour du diagnostic amiante sur des sites nucléaires en production, indique le dirigeant. Notre pôle ingénierie a dépassé les seuils pour aller sur des projets d'envergure. Chaque métier a développé sa stratégie et a grandi. »

Lire aussiNucléaire: l'État donne son feu vert à EDF pour lancer les travaux préparatoires des deux futurs réacteurs EPR2

Acquisitions de 16/30 et IFPS

Pour rénover des sites existants ou mener à bien de nouveaux projets, la filière nucléaire devrait recruter 10.000 à 15.000 personnes. Un défi majeur en termes de formation. Après s'être orientée vers la formation habilitante nucléaire (réglementation), la filiale de D&S Groupe, Kairos Formations, élargit ses compétences : elle vient d'obtenir un agrément de France Compétences pour dispenser des formations diplômantes d'opérateurs polyvalents, en apprentissage sur une durée de six à huit mois.

En parallèle, pour booster ses activités qui plafonnent, Kairos Formations élargit son offre de services en se diversifiant. Le groupe vient d'acquérir, pour environ 300.000 euros, l'entreprise gardoise 16/30 (400.000 euros de chiffre d'affaires, 12 salariés), spécialisée en formations à la fois dans le tertiaire (RH, comptabilité,...) mais aussi, plus surprenant, dans le sport (notamment formation de coach).

« A la différence de Kairos qui, jusqu'à présent, développait des formations habilitantes de quelques jours, le centre 16/30 dispense des formations diplômantes à l'année pouvant atteindre 400 heures. Cela va donner un rythme différent de travail tout en offrant des synergies commerciales avec les autres entités du groupe, projette Julien Feja. Nous sommes sur la même approche pédagogique et ce nouveau challenge va dynamiser les équipes. »

Dans la même logique synergique, D&S Groupe vient de racheter la société gardoise IFPS (600.000 euros de chiffre d'affaires, trois salariés et des formateurs externes), spécialisée dans les formations de courte durée sur la sécurité classique (travaux en hauteur, risques électriques).

D'ici 2025, de nouvelles formations (communication, vente) pourraient faire leur apparition sur le catalogue du groupe.

Lire aussiNucléaire : le Groupe D&S crée deux filiales

50 recrutements en 2024

Fort de neuf implantations, le groupe gardois étend son réseau. Après Grenoble, il vient d'ouvrir une nouvelle agence à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône).

« Nous souhaitons poursuivre notre croissance maîtrisée et organique, confirme le P-dg. Nous allons développer, dès le mois de juin, une agence à la Hague (Manche, NDLR), important pôle nucléaire. Nous avons également prévu une cinquantaine de recrutements en 2024. »

Dans son plan à sept ans, D&S Groupe prévoit de doubler les effectifs. Si, bien sûr, l'horizon se clarifie.