Les agences digitales Choosit et Lexik se rapprochent

Les agences digitales Choosit et Lexik officialisent un rapprochement stratégique, visant à mutualiser leur savoir-faire au sein d'une offre globale commune, aux plans local et national. La première, créée il y a vingt ans, développe des sites et applications mobiles innovantes, tandis que la deuxième, jouissant d'une expertise reconnue dans les composants logiciels Symfony, est très actif dans la communauté Open Source.

Installés depuis octobre 2017 dans les mêmes locaux, dans le quartier du Millénaire à Montpellier, Choosit et Lexik conserveront les deux marques tout en créant, au cours du 1er trimestre 2018, une seule entité administrative. Le bureau de la nouvelle entité se compose de Philippe Nahoum, président fondateur, et d'Amandine de Magalhaes, DG de Choosit, et de Samuel Breton et Thomas Duhamel, co-fondateurs et gérants de Lexik.