Seclab coopère avec Siemens pour booster sa croissance

L'entreprise montpelliéraine Seclab, qui conçoit et fabrique des solutions hardware de cybersécurité industrielle et cyberdéfense, a signé un accord de partenariat avec Siemens France, en septembre 2017, pour l'aider à accélérer son développement commercial sur le territoire national. La branche française de l'industriel allemand a ouvert ses ressources à Seclab pour lui permettre de personnaliser ses produits en phase avec les protocoles industriels de Siemens ; cette étape franchie, Siemens France est devenue revendeur et prescripteur des solutions du Montpelliérain.

"Nous avons créé une passerelle technologique entre nos offres, que Siemens France a vendue d'emblée à un premier gros client français, commente Xavier Facélina, CEO de Seclab. La phase de distribution de nos produits démarre sur cette base, ce qui va nous amener, dès le mois d'avril, à ouvrir des sessions de formation des personnels de Siemens France."

Des cycles de vente plus courts

Ce partenariat industriel se traduit par une hausse sensible du chiffre d'affaires : le portefeuille clients de Seclab, en plus de grands comptes tels que EDF et la SNCF, se gonfle de nouvelles références telles que Areva, Orange, ou DCNS. Le chiffre d'affaires, qui a doublé en 2017 (2 M€), devrait gagner 1 M€ supplémentaire en 2018.

"Nous avons également revu notre organisation et réorienté une partie de l'équipe. Nous avons compris qu'aux côtés des clients très mûrs sur les questions de cybersécurité, qui sont souvent des "early adopters", nous devions verticaliser notre offre pour mieux répondre aux problématiques métiers des clients moins mûrs sur ces questions. Nous avons donc préconfiguré nos produits par secteur d'activité, avec de la documentation et des partenariats plus lisibles. Les cycles de vente se sont immédiatement raccourcis, passant de 12 ou 18 mois à 4 mois."

Seclab compte maintenant sur ce partenariat avec Siemens pour s'ouvrir les portes de la maison-mère et accélérer son développement international. Un premier focus sera logiquement mis sur la marché allemand.

Créée en 2011 à Montpellier, Seclab compte 18 salariés et prévoit deux recrutements en 2018.