SFR étend sa couverture 4G+ à 17 communes gardoises

SFR annonce l'extension de son réseau 4G+ Très Haut Débit à 17 nouvelles communes de plus de 500 habitants dans le Gard : Boisset-et-Gaujac, Carsan, Castillon-du-Gard, Connaux, Cornillon, Deaux, Goudargues, Meyrannes, Monteils, Robiac-Rochessadoule, Saint-Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Gervais, Saint-Nazaire, Tresques, Uzès et Saint-Paul-les-Fonts. Cette évolution de la couverture 4G/4G+ permet à l'opérateur téléphonique de desservir désormais 97,4 % de la population du département, "en avance sur la moyenne française" (96 %), soit 74 communes.

"SFR commence à récolter les fruits des process mis en place pour améliorer la satisfaction de ses clients et de ses trois années d'investissements ininterrompus. Au 1er trimestre 2018, nous avons gagné 239 000 clients mobile et 71 000 clients fixe. Nous ouvrons aujourd'hui la 4G+ dans 17 nouvelles communes du Gard, dont Uzès. D'ici fin 2018, nous continuerons d'améliorer la performance de nos réseaux 4G et contribuerons, aux côtés des collectivités locales et de l'État, au programme de couverture des zones blanches pour étendre et parfaire cette couverture mobile", déclare dans un communiqué Isabelle Simon, directrice des relations régionales SFR en Méditerranée.