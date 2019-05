DizzitUp veut couvrir 9 pays d'Afrique

Start-up créée à Montpellier en 2018, DizzitUp est un fournisseur de services électriques et digitaux ciblant les pays émergents. Son premier marché est l'Afrique subsaharienne, où elle ambitionne de s'implanter en ouvrant des filiales dans neuf pays.

DizzitUp vient d'ouvrir la 1e de ses filiales à Cotonou, grande ville portuaire (760 000 habitants) et capitale économique du Bénin. Elle finalise le recrutement d'une dizaine de personnes - un directeur des opérations, des commerciaux, des techniciens opérant au sein d'un call center -, installés dans des locaux également équipés d'un show room présentant sa gamme de produits.

La start-up diffusera une offre intégrant un abonnement de fourniture d'électricité solaire couplé à divers services de communication digitale, tels que la téléphonie et la connexion à internet. Elle s'appuie sur des équipements fournis par l'Allemand Fosera et l'Américain Biolite.

"Nous ciblons d'abord les grands centres urbains et périrubains où la qualité du réseau électrique est souvent mauvaise. En plus des foyers et des TPE-PME, nous avons identifié une autre cible chez les marchands ambulants, nombreux dans ces villes, et qui doivent s'arrêter de travailler quand la nuit tombe", explique Solofo Rafeno, cofondateur de DizzitUp.