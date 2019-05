Le groupe Isia mise sur la RSE pour recruter et grandir

Entreprise de services numériques (ESN) créée en 1996 et leader dans les solutions sur mesure développées avec la technologie PC Soft, Isimedia a opéré un virage stratégique, fin 2018, en adoptant une stratégie de groupe. La société, dont le siège se situe à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34), regroupe désormais les trois entités antérieures (Isimedia, Isiapps, Isiasoft) sous la marque unique "Isia" et s'appuie toujours sur quatre agences, à Montpellier, Paris, Nantes et Lyon.

"Il s'agit aussi d'affirmer une aspiration plus ambitieuse. Dans un monde qui fait face à de lourds enjeux d'environnement et de santé, le numérique, qui est présent partout, peut être un outil puissant de changement. Nous faisons le choix de nous positionner sur des projets à fort impact social. Nous travaillons aussi en éco-conception, en privilégiant les architectures les plus économes en énergie et ressources", explique Jean-François Caplat, cofondateur du groupe Isia.

Attractivité et performance

Selon ce dernier, cette forte inflexion autour de la RSE a permis au groupe Isia de capter de nouveaux projets, à côté de ses clients historiques (Royal Canin, Schneider Electric, etc.). Parmi ceux-ci l'entreprise cite la maîtrise d'oeuvre d'un système de réservation/vente de billets pour L'Express des Îles (premier transporteur aux Antilles), la participation comme intégrateur au lancement de la nouvelle carte de transports de Nantes Métropole, ou encore le développement d'une plate-forme web pour la Fédération européenne du sport en entreprises (EFCS).

"La RSE est au coeur de la démarche mais ce n'est pas un vernis : c'est un projet de croissance. Nous avons un taux de croissance annuelle continue de 5 à 10 %, car nous assurons une récurrence du chiffre d'affaires (d'un montant de 9,5 M€ en 2018, ndlr) de 90 % auprès de nos clients déjà signés. En plus de nos salariés, notre ambition est de fédérer nos clients et nos partenaires, même si le déploiement de cette stratégie demandera encore quelques années", insiste Jean-François Caplat.

Sur le plan interne, le groupe Isia a mis en place une instance collaborative, où il implique ses collaborateurs dans des actions sur la sensibilisation à la sédentarité ou sur l'accès au sport. "Dans un environnement très concurrentiel, c'est une levier d'attractivité, car nous recrutons 15 nouveaux collaborateurs en 2019, et une façon de les fidéliser, dans une entreprise qui compte déjà 120 salariés", conclut Jean-François Caplat.