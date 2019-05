La Région Occitanie se dote d’un portail dédié à la cybersécurité

Ad'Occ, l'agence de développement économique de la Région Occitanie, annonce le lancement de Cyber'Occ, le portail d'information et de services cybersécurité à destination des entreprises et des collectivités de la région.

Présenté comme « un véritable centre de ressources », cet outil permettra aux utilisateurs « de se sécuriser, de s'évaluer, de s'informer ».

Le portail fera l'objet d'une présentation détaillée lors des Rencontres Cybsersécurité d'Occitanie, organisées le 4 juin prochain, à l'Hôtel de Région à Toulouse.

Fragilité des TPE-PME

« Les cyberattaques ont progressé de 51 % en 2018 et 57 % de celles-ci ciblent directement les PME, informe l'agence dans un communiqué. 60 % des entreprises attaquées et qui ont perdu leurs données cessent leur activité dans les six mois qui suivent. A partir de ce constat alarmant, l'agence Ad'Occ, consciente de la fragilité des TPE/PME régionales, s'investit dans la cybersécurité, identifiée par l'agence comme l'une des filières du futur prioritaires de la Stratégie Régionale de l'Innovation (SRI) qu'elle anime. »

Le portail d'information et de services Cyber'Occ est pensé pour la sécurité des organisations, voire des particuliers. Selon l'agence, « à terme, il offrira les services suivants : un annuaire de l'offre régionale en cybersécurité, un module permettant d'évaluer son niveau de maturité, des conseils et témoignages, de la veille sur les aides régionales, les métiers et les formations liés à la cybersécurité ».