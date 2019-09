Sea TPI s'implante à Montpellier et ouvre 24 postes

Fondée en 1996 et basée à La Ciotat (13), l'entreprise de services numériques (ESN) Sea TPI annonce qu'elle s'est implantée, en août 2019, à Montpellier. À cette occasion, elle crée 24 postes qui seront tous occupés d'ici la fin d'année 2020.

Après Paris et Lille, il s'agit d'une nouvelle implantation en région pour Sea TPI, qui prend la forme d'un centre de services numériques. "Les centres de services Sea TPI libèrent les directions informatiques des contraintes de fonctionnement pour leur permettre de se mobiliser sur les innovations et les projets à forte valeur ajoutée", fait savoir l'ESN.

Sea TPI s'est installée sur un plateau de 200 m2 au sein de l'@7 Center, le centre d'affaires du quartier Odysseum à Montpellier. Le site couvre tout le panel de services de l'ESN, dont la supervision, l'exploitation et administration des systèmes et des bases de données, le service desk, l'administration des postes de travail...

"Le bassin d'emploi, très qualifié, est une raison de notre choix d'implantation, le recrutement étant un enjeu crucial dans nos métiers. Forts d'un doublement de notre chiffre d'affaires sur les quatre dernières années et de l'évolution continue de notre gamme de services, nous avons décidé de continuer à investir massivement pour renforcer notre avantage concurrentiel et diffuser à l'échelle nationale notre offre de centre de services agiles et novateurs qui s'appuie notamment sur les concepts d'assistance à maîtrise d'usage et de supervision augmentée", indique Philippe Pelfort, CEO de Sea TPI.