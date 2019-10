Nout s'allie à deux PME montpelliéraines et s’exporte sur mobile

La nouvelle application Timax Connect, développée en collaboration avec Espace Propreté et Poisson Soluble, va pouvoir s'interfacer avec la solution historique de Nout, Simax, une gamme de logiciels de gestion intégrée (EPR) extrêmement adaptable. C'est une première incursion de l'éditeur, basé à Castelnau-le-Lez (34), vers l'univers mobile, avec un service dédié à la gestion des plannings pour personnel itinérant ou à l'édition de factures.

Des fonctionnalités qui visent directement la clientèle historique de Nout, composée de plus de 400 TPE et PME, ainsi que d'une dizaine d'ETI.

"Les petites structures ont toujours du mal à trouver les solutions simples et flexibles dont elles ont besoin, analyse Miren Lafourcade, co-fondatrice et dirigeante de Nout. C'est cette flexibilité sur le paramétrage qui avait permis à notre logiciel Simax de gagner une compétition internationale de programmation, la RAD Race au Pays-Bas en 2014 et en 2015."