Couverture radio : le catalan Selecom fusionne avec SEE

"À deux, nous serons plus forts", lance Jérôme Le Nu, directeur général de Selecom depuis janvier 2019 (en remplacement de Claude Bourgine qui a dirigé la société durant plus de 20 ans).

"SEE et Selecom sont complémentaires. À travers cette fusion, nous avons créé quatre principales synergies : commerciales, opérationnelles, Recherche et Développement et humaines. Notre association nous donne une certaine taille qui nous permet de rassurer les clients et de gagner en crédibilité. Nous allons proposer davantage de produits et de services à haute valeur ajoutée en France et à l'international", poursuit Jérôme Le Nu.

Selecom évolue sur un marché de niche : la fabrication d'équipements électroniques. Plus précisément, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication, l'installation et la maintenance de systèmes de télécommunication et audiovisuels, notamment en milieu difficile.

Reprise à 100% de Selecom

Basé à Lens-Lestang (26), le groupe SEE (10 M€ de chiffre d'affaires), dirigé par Jérôme Combalot, a ainsi racheté 100% des parts du capital de Selecom (6 M€ de chiffre d'affaires). Suite à cette fusion, dont le montant de la transaction n'a pas été communiqué, le groupe SEE pèse désormais 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce rapprochement stratégique est effectif depuis le 1er octobre 2019.

"Cette acquisition renforcera et élargira les capacités du groupe et doublera à la fois les portefeuilles de produits et de clients, et permettra au groupe d'offrir un ensemble complet de solutions et de services. Il s'agit en effet d'un partenariat gagnant-gagnant pour les deux entreprises", annonce pour sa part le groupe SEE Critical Comms.

À travers cette union, Selecom veut se donner les moyens d'attaquer des marchés internationaux. Dans le viseur de la PME de 45 salariés : "Les Émirats Arabe Unis, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord", liste Jérôme Le Nu. Ces projets d'export devraient se concrétiser en 2020. En parallèle, la société entend également se développer dans l'Hexagone en s'appuyant sur les sites français de SEE (également implanté à Londres).

Surfer sur la fibre optique

En plus de l'international, Selecom compte se développer davantage sur la fibre optique actuellement en cours de déploiement dans l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales. Dans le cadre de ce vaste projet de Très Haut Débit, Selecom s'est associé à Axione et Altitude, deux des quatre entreprises retenues par le Conseil départemental pour la réalisation de l'infrastructure pour la première et son exploitation, commercialisation et maintenance pour la seconde. Autre axe de croissance : la téléphonie mobile en intérieur.

"Aujourd'hui, 80 % de la data se fait à l'intérieur des bâtiments qui abritent la plus grande zone blanche. La connexion mobile est un grand axe de développement", explique Jérôme Le Nu.

Historiquement installé à Prades (66) et présent à Paris via un bureau, Selecom compte parmi ses clients des grands groupes à l'image d'Airbus, Thales ou encore SNCF, des collectivités locales, avec notamment la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, des opérateurs de téléphonie mobile ou encore des opérateurs de radios privées (Private Mobile Radio - PMR).