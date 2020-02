AwoX en progression de 64 % en 2019

L'entreprise montpelliéraine AwoX, spécialisée dans l'univers de la maison intelligente et des objets connectés et acoustiques, annonce qu'elle a porté son chiffre d'affaires consolidé de 18,6 M€ à 30,6 M€ en 2019. Filialisée en 2018, la division Chacon & DIO Home (fabricant de produits domotiques) a contribué pour 20,6 M€ à ce résultat.

La croissance globale d'AwoX se répartit différemment selon les produits concernés : Chacon & DIO Home, dont le CA progresse de 261 %, profite de la commercialisation d'une première gamme de produits conçus en synergie avec les solutions logicielles d'AwoX. Pour sa part, la division Cabasse Audio (audio haute-fidélité), avec un CA en baisse de 18 %, pâtit du non renouvellement de barres de son pour Orange. Enfin, centrée sur le secteur du lighting connecté, la division AwoX Home & Technologies réalise un CA en baisse de 30 % sur cette année 2019, après de fortes hausses aux 3e et 4e trimestres 2018 (+ 138 % et + 224 %) liées aux commandes de partenaires commerciaux.

Parmi ses leviers de croissance, AwoX mise sur l'intégration de ses trois filiales, achevée en 2019 et lui permettant de lancer de nouvelles gammes combinant ses technologies. Cabasse Audio devrait bénéficier notamment de la commercialisation d'enceintes connectées haut de gamme (qui progressaient déjà de 27 % au 2e semestre 2019) et de nouveaux produits pour renouer avec la croissance.