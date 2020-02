Sequoiasoft investit 8 M€ dans son implantation à Mauguio

Leader des logiciels de gestion pour l'hébergement, la restauration et le bien-être, Sequoiasoft, basé à Biot-Sophia Antipolis (06), prévoit le transfert de sa business unit spécialisée dans les campings, installée à Aimargues (30) jusqu'ici, dans un nouveau site à Mauguio (34). L'opération sera effective d'ici le mois de décembre 2020.

"Cette business unit, une société anciennement appelée Thélis, a été filialisée par Sequoiasoft en 2016. Sous ce nouveau nom, elle gère les campings individuels, les chaînes et groupes de campings - tels que Yelloh! Village ou Sandaya dans la région -, ainsi que les tour operators. Avec 2 300 établissements clients, dont 1 800 en France, c'est le leader du secteur en Europe", souligne Freddy Pintus, directeur de la structure.

Le déménagement de cette business unit se fera dans un bâtiment de 2 000 m2, acheté par une SCI formée par 20 managers de Sequoiasoft (transaction : Arthur Loyd). Un total de 65 collaborateurs seront transférés au titre de cette activité, rejoints par 15 personnes salariées, par ailleurs, dans une cellule de recrutement basée à Lattes (34).

"Nous avons ouvert à Lattes, en 2018, un service R&D formé de 15 développeurs car nous avions des difficultés à attirer des populations jeunes et urbaines sur notre site d'Aimargues. Le changement a été immédiat, ce qui nous a aidés à résoudre nos enjeux de recrutement et de fidélisation liés à l'ancienne localisation. Nous réunissons les équipes de ce service et de la business unit tourisme à l'occasion de ce transfert", confirme Freddy Pintus.

Trente créations de poste en deux ans

L'implantation à Mauguio s'accompagnera d'un plan de 10 embauches en dix mois, puis 20 de plus au cours des dix mois suivants, soit 30 nouveaux postes en deux ans. Quelque 110 collaborateurs seraient donc employés dans le nouveau site en 2022. Pour Sequoiasoft, l'opération mobilise un investissement total de 8 M€ dans ses deux volets immobilier et RH.

Sequoiasoft a réalisé un chiffre d'affaires de 21 M€ en 2018, et emploie 250 collaborateurs répartis dans sept bureaux en France et en Espagne. L'entreprise profite notamment de la forte croissance du segment camping et hôtellerie de plein-air (2,5 Mds € par an selon la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein-air).