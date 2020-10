Fibre optique, 5G : comment Orange avance sur les dossiers "réseaux" en Occitanie-Est

C'est aujourd'hui le réseau 5G qui tient la corde parmi les sujets ayant trait de près ou de loin aux réseaux de télécommunication sur le territoire français. Et pour cause : les enchères pour l'attribution des fréquences 5G se sont ouvertes mardi 29 septembre et se sont terminées ce 1er octobre, avec en jeu 11 blocs de 10 MHz chacun (au prix unitaire de départ de 70 M€) à répartir entre les quatre grands opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free).

Chez l'opérateur Orange, le délégué régional Languedoc-Roussillon, Thierry Alignan, affirme que le développement de ce réseau, dédié aux usages en mobilité, va rapidement être une nécessité sur une ville comme Montpellier : « On pourrait commencer à avoir un phénomène de saturation dans deux ans à Montpellier. C'est pourquoi on installera la 5G d'abord sur les villes qui saturent afin d'augmenter les capacités de bande passante. Il faut savoir qu'on enregistre une croissance de 40 % tous les ans sur le réseau mobile car les usages sont de plus en plus gourmands... Nous allons réutiliser les pylônes 4G pour mettre la 5G ».

« Le déploiement de la 5G aura démarré dans les principales villes en 2021 »

Montpellier est l'une des 5 villes - avec Lille, Nantes, Paris et Marseille - choisies par Orange pour expérimenter le réseau 5G.