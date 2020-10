Sur le marché de la communication, l’agence Wonderful confirme l’accélération du digital

Réactivité et responsabilité sociétale. Ce sont probablement les deux valeurs principales qui auront valu à l'agence conseil en communication montpelliéraine Wonderful, d'être distinguée par Cap'Com - récompensant les actions remarquables menées par les collectivités sur le web et les réseaux sociaux pendant la crise de la Covid-19 - pour la création de la plateforme "Solidarité Occitanie Alimentation", réalisée pendant le confinement en à peine 72 heures, pour le compte de la Région Occitanie.

La plateforme permet aux citoyens d'identifier les producteurs et commerçants près de chez eux et assurant des livraisons de produits locaux. Depuis son lancement, elle a accueilli plus d'un million de visites entre mars et juin.

Cofondée et dirigée par Pascal Hebrard et Pierre Niergue, l'agence, qui emploie 35 salariés, est notamment bien positionnée sur les marchés de la communication publique. Wonderful accompagne ainsi depuis longtemps la marque promotionnelle Sud de France pour la Région Occitanie. Et en 2019, elle avait reçu le Grand prix Stratégies pour sa webserie "Bonjour Tandem" sur les Fonds européens, réalisée pour le compte de l'Union européenne et de la Région Occitanie (autorité de gestion de ces Fonds sur le territoire).