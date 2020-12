Divorce Vià-BFM : « Faire semblant de découvrir les chiffres, c’est fallacieux ! » (Ch. Musset)

La Tribune : BFM (groupe Altice Médias) vient de rompre l'accord qu'elle avait conclu avec Vià Groupe et qui prévoyait de donner naissance à une société commune et de développer un réseau de chaînes de télévision d'information locale. Quel sentiment cela vous inspire-t-il ?

Christophe Musset, P-dg de Vià Groupe : « J'ai été abattu à l'annonce de ce désengagement. Aujourd'hui, je suis dans une colère froide et je suis déterminé à ce que le maximum des 119 salariés du groupe Vià aient une solution... Je veux rappeler que nous n'étions plus en négociations, nous avions signé le protocole d'accord le 19 novembre 2019 et obtenu les agréments du CSA le 31 mars 2020. Le protocole était en cours d'exécution avec la création de la...