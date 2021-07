Tourisme connecté : Orange active la 5G sur le littoral languedocien

Le 6 juillet, veille du début des grandes vacances scolaires, Orange annonce activer ce jour son réseau 5G sur le côtier montpelliérain, gardois et perpignanais. Soit huit communes équipées : Le Grau-du-Roi, La Grande Motte, Mauguio, Palavas-les-Flots, Pérols, Villeneuve-lès-Maguelone, Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon, Elne, Port-Vendres et Saint-Cyprien.

« Avec les touristes l'été, le trafic augmente de 40 à 50% dans la région et la 4G va saturer, raison pour laquelle nous déployons la 5G en priorité sur les zones très sollicitées, comme Montpellier et Toulouse en Occitanie, ainsi qu'à compter d'aujourd'hui, sur une partie du littoral languedocien, indique Thierry Alignan, délégué régional Languedoc-Roussillon chez Orange. Notre objectif est que 50% de la population du Languedoc-Roussillon aient accès à la 5G d'ici fin de l'année ou le début 2022. Nous déployons la 5G sur des bandes de fréquence 3,5 GHz, ce qui offre une véritable expérience 5G sur son smartphone, et permettra un débit multiplié par dix dans deux ans. »

A condition d'avoir un smartphone compatible 5G et l'abonnement idoine, « ce qui concerne aujourd'hui deux ventes sur trois », assure Thierry Alignan.

Sur le littoral languedocien, Orange a déployé ses antennes 5G sur les 28 pylônes existants. Reste, entre Villeneuve-lès-Maguelone et Canet-en-Roussillon, un trait côtier, principalement audois, qui ne sera pas équipé cet été.

« La 5G permet aussi de maintenir la qualité du réseau 4G, fortement sollicité, précise Thierry Alignan. Nous continuons de déployer la 4G pour résorber les dernières zones blanches dans l'arrière-pays. Depuis début 2020, nous avons ouvert entre 10 et 20 relais... »

Bande passante et temps de latence

On ne cite plus les nombreux usages que la 5G permettra... En lançant la 5G sur le littoral, Orange prépare ces usages de demain, pour les particuliers mais aussi pour les entreprises.

La startup montpelliéraine Spotyride recense sur une plateforme web les lieux de pratique d'activités aquatiques et nautiques (canoë-kayak, voile, kitesurf, surf, ski nautique, wakeboard, paddle, foil, plongée, etc.), permettant à ses utilisateurs de les géolocaliser autour d'eux. Elle voit dans la 5G un atout non négligeable.

« Les usages vont de plus en plus vers la réservation, nous avons donc ajouté une solution de gestion derrière cet annuaire des activités, explique Sophie Combettes-Sirech, la CEO de Spotyride. Le volume des spots recensés grossit et nous sommes très consommateurs de photos ou de vidéos, donc de bande passante, et le temps de latence est un enjeu important pour nos utilisateurs. La 5G permet d'augmenter le nombre de structures nautiques référencées (2.000 aujourd'hui, NDLR), et de réduire le temps de latence... La 5G est une opportunité technologique de développer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux contenus, et de partager plus d'actualités afin de surfer encore plus vite. »

Arnault Labaronne, le fondateur d'Extra-Art à Montpellier, se réjouit lui aussi de l'avènement de la 5G, lui qui utilise beaucoup de bande passante pour ses créations de valorisation du patrimoine (artistique, militaire, industriel, scientifique, etc.) via des expériences numériques, par exemple des visites 360° interactives de musée : « Nous avons beaucoup de demandes et la 5G fera baisser le coût de nos prestations et permettra une meilleure performance de nos contenus ».