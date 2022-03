Cybersécurité : le montpelliérain Devensys en très forte croissance

L’activité explose chez Devensys Cybersécurité avec une croissance de + 486% entre 2017 et 2020 et un chiffre d’affaires multiplié par six. Pour le prestataire montpelliérain, spécialiste en cybersécurité, cette super croissance indique une prise de conscience des entreprises sur l’importance d’assurer la protection de leurs outils de travail digitaux, alors que le nombre de cyberattaques avait été multiplié par quatre en 2020.