Pourquoi Bricks.co ne lève plus 5 mais 2O millions d'euros auprès de sa communauté ?

« Tout est allé très vite, nous avons bouclé une première tranche à 13 millions d'euros en trois heures, et j'ai ensuite décidé de pousser notre levée de fonds jusqu'à 20 millions d'euros », confirme le CEO montpelliérain Cédric O'Neill. La jeune proptech Bricks.co a connu un engouement important pour sa première levée de fonds, appuyé par les 165 000 personnes inscrites sur sa plateforme depuis avril 2021.

Sur son principe, la startup veut aider les particuliers à accéder à l'investissement locatif et développe une plateforme qui permet d'acquérir des « parts » dans des immeubles de rendement gérés par l'entreprise, et de percevoir chaque mois des revenus locatifs en royalties, à hauteur du montant investi. Des parts qui peuvent ensuite être revendues sur un marché secondaire.

« 35 000 personnes ont déjà investi via Bricks.co et nous avons ainsi acquis 30 immeubles dans toute la France pour une valeur de 40 millions d'euros, détaille Cédric O'Neill. Les montants moyens sont de 300 euros par investisseurs et par immeuble, avec des taux de rentabilité entre 8 à 10% en ce moment. »