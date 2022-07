Pourquoi Lundi Matin absorbe Oxatis et Wizaplace

Lundi Matin, éditeur montpelliérain de logiciels de gestion en ligne et d'applications mobiles à destination des entreprises de toute taille, vient de racheter, via la holding Chalande, Oxatis, leader européen de la création de sites e-commerce, et Wizaplace, solution de création de marketplace "tout-en-un".

« Au travers de cette double acquisition, nous nous donnons les moyens de bouleverser les modèles établis et donner vie à notre mission : la transformation digitale de entreprises », se félicite Benjamin Chalande, président fondateur du groupe Lundi Matin.

En croissance continue depuis sa création en 2007, avec une accélération de l'ordre de 40% ces trois dernières années, Lundi Matin propose une solution omnicanale intégrée avec ses Front de vente en magasin (logiciel de caisse) et en ligne (e-commerce et marketplace) associés à un back-office unique, l'ERP (progiciel de gestion intégré) Lundi Matin Business.

Malgré la crise sanitaire qui a impacté son activité auprès des restaurateurs, Lundi Matin a rebondi avec le e-commerce et l'arrivée de grands comptes, notamment le groupe Galeries Lafayette et le Crédit Mutuel CIC.

L'éditeur, qui emploie actuellement 60 salariés, compte aujourd'hui près de 2.000 clients.

Des synergies

En rachetant la société marseillaise Oxatis, dont il était déjà actionnaire à hauteur de 10%, au groupe CMA-CGM, un des leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique, l'éditeur montpelliérain franchit une nouvelle étape.

« Le groupe CMA-CGM nous a annoncé qu'il se retirait du projet au moment où nous sommes en pleine recherche de croissance externe, explique le président de Lundi Matin. En 2020, le projet était trop important pour nous. Entretemps, nous avons grandi et sommes légitimes pour cette transaction. »

Avec ce rachat, Lundi Matin compte bénéficier de l'expertise de la plateforme SaaS de création de sites e-commerce, reconnue pour la richesse fonctionnelle de sa solution et ses capacités d'interconnexion avec les principaux ERP du marché.

Alors qu'il s'est lancé l'an dernier sur le marché espagnol pour dupliquer son modèle, l'éditeur montpelliérain va également pouvoir accélérer son internationalisation, Oxatis ayant des filiales en Espagne, Italie et Angleterre.

Dans la même logique, l'acquisition de Wizaplace, société lyonnaise (détenue par Eric Alessandri), éditrice d'une plateforme SaaS de création de marketplaces et opérant en B2B et B2C, va permettre de créer des synergies entres les différents produits et marchés de manière à offrir aux clients une solution clé en main de vente omnicanal.

Une quarantaine de recrutements

A elles trois, les sociétés (170 salariés au total) représentent un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.

Pour le dirigeant de Lundi Matin, la feuille de route est ambitieuse : « Nous voulons capitaliser sur les savoir-faire de chaque entreprise. L'heure est à l'organisation interne de manière à faire travailler ensemble les équipes. Nous allons conserver notre trajectoire de croissance organique, travailler à l'enrichissement de nos solutions par l'homogénéisation de la technologie, et surveiller les opérations externes qui pourraient se présenter ».

Une quarantaine de recrutements est prévue d'ici la fin de l'année sur l'ensemble des sociétés couvrant aujourd'hui quatre bassins d'emplois : Béziers, Montpellier, Marseille et Lyon.