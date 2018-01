Vacalians lance la « Vacalians Academy » avec Montpellier Business School

« Les entreprises de service comme la nôtre doivent développer leur culture de formation interne et ne peuvent pas le faire seules ».

C'est sur ce postulat de base que Christophe Alaux, président du Directoire de Vacalians, spécialiste européen de l'hôtellerie de plein air (plus de 2 000 collaborateurs), a décidé de créer son centre de formation interne, baptisé la « Vacalians Academy », en partenariat avec Montpellier Business School (MBS).

L'annonce a été faite le 15 janvier. Le partenariat s'inscrit sur une durée de trois ans reconductible. C'est Philippe Mahouin, Chief Operating Officer (COO) des campings Tohapi, qui est désormais également président de la Vacalians Academy.

« Jusqu'à présent, nous proposions une formation en externe pour les animateurs de camping, suivant un partenariat historique avec The Village, l'école de formations aux métiers de l'animation basée à Saint-Affrique dans l'Aveyron, rappelle Christophe Alaux. Nous avions par ailleurs des formations à la demande, mais peu centrées sur les métiers, dispensées par différents organismes. Et enfin des cessions internes qui délivraient un guide de procédure ou un manuel d'exploitation... J'ai décidé d'investir dans la formation afin d'accroître la fidélisation de nos clients et le développement de nos marques. Vacalians Academy sera un accélérateur pour le développement de notre franchise Tohapi. »

1 M€ par an

Cette « première université d'entreprise du secteur de l'hôtellerie de plein air » proposera des programmes de formation couvrant l'ensemble des métiers du groupe. Un budget de fonctionnement minimum de 1 M€ par an a été décidé par le Directoire de Vacalians pour le développement ces programmes, « soit cinq fois plus que le budget formation jusqu'à aujourd'hui », précise Christophe Alaux.

Il sera principalement affecté à la conception des modules de formation, au recrutement des intervenants externes, aux frais pédagogiques et à la délivrance des formations.

Former 1 500 professionnels en 2020

La Vacalians Academy vise quatre cibles, à commencer par les exploitants de camping. Depuis le 8 janvier, 70 directeurs et adjoints de direction des sites de camping sont en formation pour cinq semaines dans les locaux de MBS. Des cours théoriques, des études de cas et des mises en situation sont dispensés par les experts métiers de Vacalians et les enseignants-chercheurs de MBS.

« Une formation de deux semaines pour tous les responsables techniques du groupe démarrera fin janvier, ajoute Christophe Alaux. En mars, ce sont les saisonniers et personnels temporaires qui seront formés sur les métiers supports et les métiers experts. La formation se déroulera dans cinq campings en France. Enfin, en 2018 et 2019, ce sera le tour des équipes experts du siège, tels que ressources humaines, contrôle de gestion, juridique, etc., dans le cadre d'un parcours individuel de formation en partenariat avec MBS. »

La Vacalians Academy s'ouvrira, dès 2019, à des candidats externes en projet de reconversion, en alternance ou en apprentissage. À l'horizon 2020, Vacalians ambitionne de former 1 500 professionnels par an et « de devenir la formation référente pour l'ensemble des métiers de l'hôtellerie de plein air en Europe ».

Avec Air France et Volkswagen

« Nous sommes ravis de mettre l'expertise de Montpellier Business School au service de ce projet ambitieux et innovant, déclare Matthias Bauland, directeur général adjoint en charge du développement de MBS. Nous partageons les mêmes objectifs d'excellence et ce partenariat vient formaliser des valeurs communes et renforcer notre empreinte économique et sociale dans la région. Participer à la montée en compétences des professionnels du tourisme est, depuis de nombreuses années, un de nos projets stratégiques et nous sommes fiers de le concrétiser aujourd'hui avec le leader du secteur. Vacalians devient le 44e grand partenaire de Montpellier Business School. »

MBS a déjà développé des partenariats de formation avec de grands groupes, comme Air France ou Volkswagen. La formation continue représente environ 10 % du chiffre d'affaires de MBS, qui propose notamment un Executive MBA s'adressant aux cadres déjà en poste.