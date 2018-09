Le parc à loups du Gévaudan investit 5,5 M€ pour sa modernisation

Le projet était dans les tuyaux depuis 2014 et a été revu légèrement à la baisse par la nouvelle majorité départementale en 2017, passant de 6 à 5,5M€. Aujourd'hui en phase d'avant-projet définitif, comprenant notamment les derniers ajustements des plans présentés par le maître d'œuvre, les travaux devraient débuter à la fermeture du parc, en décembre, pour une inauguration prévue le 31 décembre 2019.

« À l'origine, le concept du parc consistait en l'observation d'une espèce en voie de disparition et au développement d'un programme de protection des loups. Mais avec sa réapparition à l'état sauvage, le concept est devenu vieillissant. De plus, ce site, qui compte parmi le trio de tête touristique de la Lozère, peut se targuer d'avoir une historicité liée à son territoire, avec la Bête du Gévaudan. Il était donc nécessaire de lui donner une autre dimension », explique Jean-Louis Rouvière, directeur de la SELO.

Renforcer l'attractivité

Le parc accueille actuellement quelques 70 000 visiteurs chaque année. Jean-Louis Rouvière vise désormais les 100 000 entrées, en élargissant les prestations au-delà de la simple visite guidée.

« Aujourd'hui, nous attirons des gens qui sont déjà des touristes en Lozère, évalue-t-il. Je souhaite les faire venir de l'extérieur spécialement pour le parc. Pour cela, nous devons prolonger la visite jusqu'à la demi-journée, de façon à ce que les grandes métropoles comme Montpellier ou Clermont-Ferrand trouvent un intérêt à venir. Avec 30 000 personnes en plus chaque année, cela aura forcément des retombées économiques pour la Lozère, au niveau de l'hébergement, de la restauration, des autres sites touristiques... »

De nouveaux équipements

Pour cela, la superficie du parc va être étendue, notamment à des zones boisées qui permettront aux loups de moins rechercher l'ombre et d'être plus visibles pour le public.

Une nouvelle zone sera développée autour de l'imaginaire du loup avec le creusement d'une tanière qui offrira aux visiteurs la traversée d'un enclos, un espace de jeux d'eau, une grange qui proposera aux plus jeunes des visites en poney et l'édification d'un amphithéâtre pour les animations. Une autre partie du parc sera dédiée à la Bête du Gévaudan, avec la possibilité d'animations nocturnes autour des contes et des légendes relatives au loup.

« Au bout de cette zone dédiée au loup imaginaire, il y aura le Hameau du Gévaudan, avec quatre hébergements de haute qualité qui permettront aux visiteurs de passer la nuit. Il s'agira de gites pour quatre personnes, qui auront l'originalité de donner directement sur les loups, depuis les chambres », poursuit Jean-Louis Rouvière.

Sainte-Lucie, où se trouve le parc, compte actuellement une douzaine d'hébergements, sans vue sur les animaux, et qui jouissaient en 2017 d'un taux d'occupation de près de 50 %. « Autrement dit, c'est occupé un jour sur deux. Je ne me fais donc pas de soucis pour la fréquentation de nos gites. Ce genre de prestation est extrêmement demandé et il y a généralement des mois d'attente pour y accéder », insiste le directeur de la SELO.

Le coût pour la construction de ces hébergements est actuellement estimé à 929 000 €. La création des nouveaux enclos thématisés devrait dépasser les 1,1 M€ et la réalisation de nouveaux parkings atteindre 234 000 €. Un projet total à 5,54 M€, supporté à 30 % par la SELO et à 70 % par le Département, soit 3,41 M€, dont 2 M€ de subventions attendues.