Le Campus de l’innovation touristique réunit plus de 1000 professionnels

Plus de 1 000 acteurs du tourisme et de l'innovation, se sont donnés rendez-vous au Campus européen de l'innovation touristique, dont la première édition avait eu lieu le 14 décembre 2017. Le format de la rencontre permet démonstration et rendez-vous d'affaires pour les entreprises régionales exposantes. La première promotion de l'Open Tourisme Lab de Nîmes était notamment présente.

"Le tourisme est le deuxième pourvoyeur d'emplois dans la Région et cette attractivité est portée par une variété de l'offre, qu'il faut continuer à développer, affirme la présidente du Conseil régional, Carole Delga. Le Campus européen de l'innovation touristique est là pour renforcer l'écosystème local et être à la pointe."

Carole Delga a également rappelé les investissements de la Région en matière de tourisme : 12 M€ d'aide aux entreprises du secteur en 2018, et la création d'un fonds d'intervention de 100 M€ avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Le sport : un vecteur d'affaires dans le tourisme

L'Occitanie offre un terrain varié pour la pratique sportive que l'agence régionale Add'OCC Sport veut développer via une offre diversifié et une montée en gamme.

En lien avec l'accélérateur Open Tourisme Lab à Nîmes (30), l'agence économique veut mixer sport et tourisme et prépare une première session d'accompagnement pour les entreprises du secteur. Un accélérateur "hors mur", car les sociétés seraient hébergées par des clubs sportifs.

"L'USAP à Perpignan et le Stade Toulousain sont intéressés, détaille Catherine Berger, directrice opérationnelle Ad'OCC Sport. Nous allons finaliser les appels aux clubs."

Une première promotion de dix entreprises pourrait voir le jour début 2019. Une opportunité qui intéresse les clubs de sport régionaux, en recherche d'innovation.