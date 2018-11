Hôtellerie de plein air : Vacalians devient Vacanceselect

Refonte générale d'identité. Le 27 novembre, le groupe sétois Vacalians*, spécialisé dans l'hôtellerie de plein air, annonce une nouvelle identité nominale et une simplification de son portefeuille de marques.

Le groupe évoque « un re-branding associé à une initiative marketing et digitale de grande ampleur pour accélérer la convergence de ses plates-formes de distribution en Europe et lancer un programme de fidélité ambitieux ».

Ainsi, Vacalians devient Vacanceselect, et en profite pour simplifier son portefeuille de marques après une année riche en acquisitions : le groupe Amac en juin 2018, et les Néerlandais Selectcamp (location de mobil-homes) et Vacanceselect (distributeur de séjours en campings) en avril 2018, dont le Sétois épouse donc le nom.

« L'industrie du tourisme et des loisirs est en pleine mutation, explique Christophe Alaux, président du directoire de Vacanceselect. Vacalians qui devient Vacanceselect, c'est une start-up du camping qui a réussi, en quinze ans, à se hisser à la première place du podium de l'hôtellerie de plein air en Europe. Nous voulons aller plus loin et réaffirmer nos racines sociales et sociétales, celles des vacances pour tous, pour embrasser totalement la transformation du tourisme et de l'économie digitale. »

La clientèle européenne dans le viseur

Selon le groupe, « Vacanselect.com deviendra dans les prochaines années, la principale plate-forme digitale de réservation européenne du groupe, au service de toutes les marques enseignes spécialisées dans le séjour ».

Par ailleurs, Tohapi, Canvas, Selectcamp et Adriatic Kamp, spécialistes des séjours en mobil-home et en "glamping" (hébergement touristique se rapprochant du camping et entrant dans la catégorie du tourisme alternatif), ont vocation à devenir plus visibles auprès de l'ensemble de la clientèle européenne du groupe.

« Dans ce double mouvement, Vacanceselect, historiquement très présent et connu en Europe du Nord, se déploiera progressivement en France et en Europe du Sud sur les métiers de la distribution et de la fidélisation, ajoute le groupe dans un communiqué. Tohapi et Canvas, bénéficieront de canaux de distribution directs plus forts en Europe du Nord. »

Une nouvelle signature

Ce changement de nom et de logo s'accompagne d'une nouvelle signature, « Enjoy Outdoors », et du lancement de #MyClubVacanceselect, programme relationnel, communautaire et de fidélisation concernant plus de 250 campings dès la saison 2019, dans un premier temps sur les offres Tohapi et Canvas.

Tous ces éléments de la transformation marketing et digitale du groupe seront déployés progressivement à compter du 3 décembre 2018.

* Le groupe annonce 1 200 destinations campings distribuées dans 16 pays, 31 000 emplacements exploités en direct, 55 camping en propre, 250 campings partenaires, 850 campings affiliés, plus de 3 millions de clients accueillis par an,1 270 campings adhérents à la centrale d'achat, 32 % de croissance annuelle moyenne.